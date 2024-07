Sgarbo all’Inter? Il Milan piomba su un vecchio obiettivo nerazzurro

Milan, si segue un grande vecchio obiettivo nerazzurro. In casa Inter, tutti i comparti stanno lavorando duramente per cercare di portare al massimo la squadra. Marotta e Ausilio stanno provando a trovare i profili più adatti, sul mercato, che possano essere funzionali a Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, invece, lavora sul campo per portare la squadra nella migliore condizione fisica possibile. Ma a proposito di mercato, il Milan prova lo sgarbo ai nerazzurri.

Milan, sgarbo all’Inter? I rossoneri presentano un’offerta per un vecchio obiettivo nerazzurro

Milan che, come i nerazzurri, sta costruendo la squadra in vista della prossima stagione. La società di via Aldo Rossi, infatti, vuole tornare a dare fastidio in cima alla classifica. E dopo Morata, occhio al prossimo obiettivo di mercato. Si tratta di un vecchio pallino della società nerazzurra. Il profilo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è quello di Lazar Samardzic. Il centrocampista dell’Udinese, anche in questa sessione, ha avuto vari interessamenti. In primis, quello della Lazio. Ma dopo l’addio di Tudor, tutto sembra essere sfumato. Ecco che i rossoneri sono pronti a cogliere l’occasione e avrebbero già presentato un’offerta inferiore ai 20 milioni di euro richiesti. Vedremo se, nelle prossime settimane, i discorsi andranno avanti.

Samardzic-Inter, una storia conclusasi malissimo: il futuro è rossonero?

Samardzic è ricordato alle cronache di mercato per il mancato trasferimento all’Inter. Il giocatore, addirittura, aveva già svolto le visite mediche a Milano. Ma il padre-agente, una volta completato il tutto, ha deciso di cambiare le carte in tavola, superando anche l’allora intermediaria del ragazzo, Rafaela Pimenta. Lo scorso gennaio successe un qualcosa di simile anche per quanto riguarda il Napoli che avrebbe voluto portare il giocatore in Campania. Adesso, ci prova il Milan. I rossoneri, come detto, hanno già presentato un’offerta all’Udinese. Che sia la volta buona per il centrocampista serbo?