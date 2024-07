Inter, mercato finito con un nuovo difensore? Occhio alla sorpresa

Inter, il punto sui colpi in entrata. La squadra nerazzurra, in questo momento, si sta allenando ad Appiano Gentile per preparare al meglio la prossima stagione. La squadra di Inzaghi dovrà fronteggiare una concorrenza spietata delle avversarie e dovrà difendere lo scudetto vinto nella passata stagione. Intanto, sul mercato, la dirigenza sta lavorando per rafforzare la rosa del tecnico nerazzurro. E con l’arrivo del difensore, le entrate potrebbero non essere finite.

Inter, la dirigenza lavora duramente sul mercato. E con Cabal le entrate potrebbero non essere finite

Inter molto attiva sul mercato. Come detto, il focus, in questo momento, è piazzato sul difensore. che andrebbe a sostituire, quantomeno numericamente, l’infortunato Buchanan che ne avrà per circa quattro mesi. Ma la domanda che ci si fa è: con l’arrivo del colombiano, il mercato in entrata è chiuso? Secondo quanto riportato da Repubblica potrebbe non essere così. Infatti, la società di viale della Liberazione ha intenzione di rinforzare anche l’attacco. Ma in questo caso, bisogna prima aspettare le eventuali cessioni di Correa e, soprattutto, Arnautovic. In caso di questi addii, il profilo preferito rimane sempre quello di Albert Gudmunsson del Genoa, su cui c’è anche l’interesse della Juventus.

Cabal si allontana dai nerazzurri: il punto sulla trattativa con il Verona

Cabal sembrava essere molto vicino a vestire la maglia nerazzurra nella prossima stagione. Il difensore colombiano era il profilo ritenuto adatta a ricoprire il ruolo di vice-Bastoni. La trattativa con il Verona sembrava procedere spedita e la società nerazzurra puntava a chiudere l’affare entro breve tempo. Il giocatore dovrebbe, però, ha scelto la Juventus per una cifra di 12 milioni di euro, bonus compresi. Con i nerazzurri, si stava ancora discutendo sulla formula, ovvero, se si tratterà di un prestito con obbligo di riscatto oppure se si tratta di una cessione a titolo definitivo. Marotta e Ausilio, inoltre, avrebbero voluto inserire una contropartita tecnica per abbassare la parte cash. Si tratta del giovane Issiaka Kamatè che è valutato intorno ai 3-4 milioni.