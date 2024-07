Gudmundsson, duello inevitabile tra Inter e Juve

Gudmundsson – Nuove voci sull’obiettivo dei nerazzurri. Oggi Sky Sport ha nuovamente accostato il nome dell’islandese a Inter e Juventus. Ad entrambe il giocatore piace molto ed entrambe non hanno alcuna intenzione di lasciare il giocatore all’acerrima rivale. Un duello quello tra Inter e Juve che potrebbe incendiare il mercato estivo, riempiendo più di qualche pagina di giornale. Ma qual è la situazione?

Gudmundsson, il prestito potrebbe essere l’opzione migliore

La soluzione che le due squadra avrebbero trovato per ottenere l’attaccante potrebbe essere quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. Un’opzione simile a quella usata dal Milan con Sandro Tonali. La questione legata al processo che Gudmundsson dovrà affrontare in autunno per molestie sessuali, non permette ad Inter e Juve di affrontare la trattativa con tranquillità. Le due squadre potrebbero proporre al Genoa di pagare il prestito iniziale sui 10 milioni e per poi fissare il diritto di riscatto attorno ai 15 milioni. Così si raggiungerebbe la cifra di 25 milioni, cifra leggermente inferiore alla valutazione che i rossoblù danno del proprio attaccante, più vicina ai 30 milioni.

L’Inter potrebbe allontanarsi dall’attaccante

Da quello che emerge nelle ultime ore non è da escludere un disinteressamento da parte dei nerazzurri nella trattativa per Gudmundsson. Simone Inzaghi non reputerebbe più essenziale un colpo in attacco, con l’arrivo di Taremi (che oggi debutterà nell’amichevole con il Lugano) e i dubbi sul futuro di Arnautovic, non sembrerebbe necessario l’acquisto di un altro attaccante. Proprio la questione che riguarda l’austriaco sarebbe il principale cavillo su cui i nerazzurri devono ragionare prima di tornare a valutare l’acquisto di Gudmundsson. Il futuro dell’attaccante 35enne è ancora in dubbio, al suo ritorno a Milano dovrebbe esserci un importante incontro con la dirigenza per capire le intenzioni dell’ex Bologna. Bisogna quindi attendere, soltanto dopo aver chiarito la questione Arnautovic, l’Inter potrà valutare l’acquisto di Gudmundsson.