Marotta fissa la valutazione del gioiello nerazzurro: tutti pazzi di lui

Marotta, oramai da tempo, sta lavorando al mercato nerazzurro. A Milano sono arrivato Josep Martinez dal Genoa, Piotr Zielinski dal Napoli e Medhi Taremi dal Porto. E non è finita qui, perchè altri colpi in entrata sono in canna. Ma per poter concludere il tutto, c’è bisogno di cedere. E i nerazzurri hanno una lista di giocatori che sono fuori dal progetto tecnico di Simone Inzaghi. Tra questi, un giovane, su cui è già stata fatta una valutazione per cederlo.

Marotta vuole cedere: un giovane in uscita. Ecco quanto viene valutato

Marotta ha intenzione di sfoltire la rosa e di cedere tutti quei giocatori che non rientrano nei piani tecnici di Simone Inzaghi e del suo staff tecnico. Tra questi, c’è anche un giovane che dovrebbe andare via. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Issiaka Kamatè lascerà i nerazzurri. Il centrocampista classe 2004, nella scorsa stagione, ha vissuto un anno da fuori quota nella Primavera di Christian Chivu, giocando una grande stagione. Adesso è il momento di giocare tra i grandi e l’Inter vuole monetizzare. La dirigenza nerazzurra ha fatto la propria valutazione del ragazzo che si aggira attorno ai 4 milioni di euro. E su di lui, c’è già una pretendente molto interessata.

Kamatè in uscita dall’Inter: su di lui gli occhi di una squadra di Serie A

Kamatè andrà via dall’Inter questa estate. Il giocatore ha intenzione di fare uno step in più per la propria carriera e iniziare a giocare nel calcio professionistico. E l’occasione potrebbe essere data da una società di Serie A. Sempre secondo la rosea, infatti, su di lui ci sarebbe il forte interesse del Verona. La società veneta vorrebbe che il ragazzo venisse inserito nell’ambito della trattativa per portare Cabal in nerazzurro. All’Inter farebbe comodo, visto che farebbe una grande plusvalenza e riuscirebbe anche ad abbassare la parte cash da 10 milioni di euro.