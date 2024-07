Cabal-Inter, i nerazzurri pensano ad una mossa

Cabal – Pochi dubbi sul calciomercato interista al momento, l’obiettivo principale per il ruolo di difensore centrale è Juan Cabal. Il difensore ha stregato i nerazzurri, che si stanno avvicinando sempre di più al suo acquisto. Il profilo accontenterebbe anche Oaktree con le sue richieste nel voler far arrivare soltanto giocatori che non superino una certa soglia d’età. Il lavoro della dirigenza continua senza sosta, nella giornata di ieri sarebbe emerso il nome del giocatore che l’Inter potrebbe proporre al Verona per arrivare al centrale.

Cabal, il giovane nerazzurro può sbloccare la trattativa

Per trovare la chiave per arrivare a Cabal l’Inter sarebbe disposta a proporre al Verona il profilo di un suo giovanissimo calciatore. Issiaka Kamate, classe 2004 francese, è entrato a far parte delle giovanili dell’Inter a soli 16 anni. Con il ruolo di Ala destra, con l’Inter Primavera Kamate ha segnato 12 gol e 6 assist. Ottimi numeri per il giovane attaccante che compirà 20 anni ad agosto. Il suo profilo potrebbe interessare al Verona, che aveva già chiesto informazioni sul francese. Adesso ai Veronesi non resta che valutare il profilo del giocatore proposto dai nerazzurri e capirne il valore.

Kamate, il futuro della stella della primavera è lontano da Milano?

Kamate non ha attirato l’attenzione soltanto del Verona, da inizio giugno si era parlato anche di un possibile interessamento di Palermo e Venezia. Le due squadre hanno espresso il loro interesse verso il giovane attaccante, entrambe erano disposte a prendere il giocatore in prestito. Possibilità quella del prestito che non verrà probabilmente considerata se dovesse rientrare nella trattativa per Cabal. Da quello che emerge, l’Inter potrebbe proporre 8 milioni più il cartellino del calciatore francese. Ai tifosi interisti non resta che sperare che l’Inter possa inserire una clausola per il diritto di recompra, nella speranza che il giovane si riconfermi ciò che ha dimostrato di essere con le giovanili.