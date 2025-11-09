Cortocircuito Roma, dai sogni scudetto all’incubo retrocessione | I numeri non mentono

Arrivano numeri preoccupanti della Roma che faranno sicuramente pensare Giampiero Gasperini

La Roma, in questa stagione, ha deciso di intraprendere una nuova strada. L’anno scorso, infatti, la società giallorossa ha cambiato ben tre allenatori. Prima c’era stato Daniele De Rossi che a causa dei mancati risultati e degli screzi con la dirigenza per il mercato non è riuscito a esprimersi e per lui è arrivato l’esonero.

Poi, è stata la volta di Ivan Juric. Con lui, le cose, sono andate addirittura peggio visto che la squadra si era ritrovata a due punti dalla zona retrocessione. Alla fine, al suo posto, è stato richiamato per la terza volta in carriera Claudio Ranieri che è riuscito a rimontare e a riportare la squadra in Europa League.

Quest’anno, la società ha deciso di puntare forte su Giampiero Gasperini che dovrà valorizzare i giovani talenti della rosa e provare ad arrivare a qualificarsi alla prossima Champions League.

Intanto, arrivano dei numeri che sicuramente faranno pensare molto lo stesso Gasperini in vista del futuro. Si tratta di numeri da zona retrocessione per i giallorossi.

Roma, numeri da zona retrocessione: Gasperini riflette

Il Corriere dello Sport riporta una classifica molto interessante e, per certi versi, anche sorprendente soprattutto per quanto riguarda la Roma di Giampiero Gasperini e che faranno sicuramente riflettere nelle scelte future.

Infatti, la statistica riguarda la proporzione tra occasioni avute e gol segnati e la squadra giallorossa hanno avuto solamente il 6,9% di efficacia realizzativa, andando ad inserirsi al 17 esimo posto tra le squadre di tutta la Serie A. Numeri che faranno sicuramente riflettere per il parco giocatori a disposizione del tecnico.

Roma, esiste un problema attacco

La Roma ha sicuramente un problema che riguarda il reparto avanzato. La squadra giallorossa, infatti, non sta potendo contare sui propri centravanti che segnano a singhiozzo e non stanno dando l’affidabilità sotto porta che ci si aspettava.

Oltre a questo, nei due dietro la punta, manca un giocatore che possa giocare sulla sinistra e che riesca a garantire un certo numero di gol e assist per aiutare la squadra. Anche l’acquisto di Leon Bailey si è rivelato poco felice visti i troppi problemi fisici del giocatore.