Scandalo Kimi Antonelli, incidente all’autodromo di Imola: ferito un agente | La decisione della Procura

Una persona vicina ad Antonelli è stata coinvolta in un incidente in cui un agente è stato ferito: la Procura ha deciso

Il Mondiale di Formula 1 è arrivato nella sua fase decisiva per quanto riguarda la lotta per il titolo finale. Infatti, sembra essere oramai una questione a due scuderie e tre piloti. Le prime due posizioni, infatti, sono occupate dai due piloti della McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri che si stanno sfidando punto a punto.

Sul gradino più basso del podio, invece, troviamo l’attuale campione del mondo, Max Verstappen su Red Bull che sta riuscendo a rosicchiare qualche punto nelle ultime settimane. La vera e propria delusione della stagione è rappresentata sicuramente dalla Ferrari che, nonostante la presenza di due piloti competitivi, non è riuscita ad essere praticamente mai competitiva.

Sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton hanno manifestato a più riprese il loro malcontento per la situazione sia pubblicamente, davanti alle telecamere, sia in privato all’interno del paddock.

Intanto, uno dei protagonisti del Mondiale è sicuramente il bolognese Kimi Antonelli che siede sulla Mercedes. Il 18 enne, però, è stato coinvolto nella notizia di un incidente ad Imola in cui è rimasto ferito anche un agente e che ha visto come protagonista una persona a lui vicina.

Formula 1, Antonelli coinvolto in un incidente: un agente ferito

Kimi Antonelli è sicuramente uno dei talenti più fulgidi della Formula 1. In questa stagione, la Mercedes ha deciso di dargli fiducia nonostante la giovanissima età del ragazzo. Ma per lui è arrivata notizia che riguarda suo padre coinvolto in un incidente.

Infatti, fuori dall’autodromo di Imola, il genitore ha avuto un incidente con un agente di polizia che è rimasto ferito nell’essere stato investito. L’uomo ha una prognosi di sessanta giorni. Per la Procura il caso è stato archiviato, ma Antonelli sr ha ammesso di aver sbagliato e ha fatto le sue scuse all’uomo.

Mercedes, un rebus per la prossima stagione

La notizia di questi ultimi mesi riguarda la Mercedes ed il suo forte interesse per l’attuale campione del mondo, Max Verstappen. Il pilota olandese avrebbe avuto contatti con la scuderia per un clamoroso trasferimento.

Ma bisogna capire quale sarà l’intenzione all’interno del paddock, visto che ci sono già due piloti su cui si punta molto. Soprattutto bisognerà capire cosa succederà con Antonelli che viene considerato un futuro campione.