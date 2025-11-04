Tradimento Sinner, nuovo terremoto tra i tifosi: ha fatto fuori Musetti | L’annuncio da Parigi

Qualche polemica per quanto riguarda Sinner e le parole usate per il connazionale Musetti

Jannik Sinner sta vivendo un momento d’oro dal punto di vista dei risultati. Il fuoriclasse italiano, infatti, è riuscito a battere in finale a Parigi Aliassime e questo, dopo Pechino e le polemiche per la mancata partecipazione alla Coppa Davis, gli hanno permesso di portare a casa l’ennesimo trofeo della sua carriera.

Ma questo non è tutto, visto che l’altoatesino è riuscito anche a superare in classifica il rivale spagnolo Carlos Alcaraz che, nel torneo in questione, è stato eliminato al secondo posto ed è ritornato nuovamente al secondo posto. L’attuale numero due era riuscito a concretizzare il sorpasso dopo sessantacinque settimane di fila, ma adesso dovrà di nuovo rincorrere.

Ovviamente ci saranno ancora tornei per vedere ulteriori sorpassi e controsorpassi tra entrambi questi due fuoriclasse che stanno scandendo questa nuova epoca del tennis.

Intanto, arriva la polemica proprio per quanto riguarda l’attuale numero uno al mondo e le parole che ha utilizzato per quanto riguarda il connazionale Musetti.

Sinner, polemiche per le parole su Musetti

Jannik Sinner è riuscito a vincere un altro torneo e a ritornare di nuovo numero uno al mondo nella classifica ATP. Ma hanno fatto discutere più di qualche tifoso le sue parole nei confronti del connazionale, Musetti.

Infatti, lo sfidante della finale di Parigi, Aliassime, ha ammesso di non essere certo di poterci essere a Torino a causa di qualche problema fisico. Il tennista è in corsa con l’italiano Musetti per l’accesso al torneo. Sinner, dopo la vittoria, si è augurato di vedere Aliassime al torneo, salvo poi correggere il tiro e sperare che il connazionale riesca a qualificarsi. Delle parole che hanno fatto storcere il naso a qualche tifoso.

Sinner, impresa per il raggiungimento del primato in classifica

Jannik Sinner è di nuovo il numero uno al mondo in classifica, ma questo risultato raggiunto ha tutto il sapore di un’impresa. Dopo esserlo stato per sessantacinque settimane consecutive, il tennista è stato superato da Alcaraz.

Il suo obiettivo era quello di impiegare circa sei mesi per ritornare in vetta, ma alla fine è riuscito a farlo addirittura prima del 2026. Un risultato enorme per lui.