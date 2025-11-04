Nuovo attaccante per l’Italia: Gattuso lo convoca a novembre | Ci aiuterà ad andare al Mondiale

L’Italia trova un nuovo attaccante: Gattuso lo vuole per poter arrivare a giocare il prossimo Mondiale

L’Italia, in questo momento, si trova nel pieno della lotta per la qualificazione al prossimo Mondiale. La squadra azzurra, infatti, non ha iniziato bene il girone in cui si trova, visto che ha perso la partita d’esordio contro la rivale principale come la Norvegia per 3-0 con i gol di Nusa, Haaland e Sorloth.

Un risultato che ovviamente ha contraddistinto il percorso successivo, visto che gli azzurri sono stati costretti non solo a vincere tutte le partite successive, ma anche ad avere una grande differenza reti visto che la nazionale scandinava ha anche segnato tantissimi gol nelle altre partite giocate in questi mesi.

Oltre a questo, la Nazionale azzurra ha anche visto un avvicendamento in panchina visto che Luciano Spalletti è stato sollevato dal suo incarico da ct e al suo posto è arrivato Gennaro Gattuso.

Intanto, a proposito del nuovo tecnico, potrebbe esserci per lui una ottima notizia. Infatti, ci sarebbe un nuovo attaccante pronto ad essere convocato nel mese di novembre.

Italia, Gattuso trova un nuovo attaccante? Possibile convocazione a novembre

Gennaro Gattuso potrebbe trovare presto un nuovo attaccante per la Nazionale italiana. Infatti, il nuovo ct potrebbe puntare nuovamente su Federico Chiesa. L’esterno del Liverpool è stato nominato come il giocatore del mese di settembre per i Reds e sta contribuendo in maniera importante alla causa.

Questa rappresenta una grande notizia per la Nazionale visto che ritroverebbe un giocatore importante e che ha fatto vivere notti importanti nella vittoria dell’Europeo. Chiesa, infatti, potrebbe rientrare tra i convocati degli azzurri per gli impegni di novembre.

Chiesa, un giocatore importante per club e Italia

Federico Chiesa rappresenta con qualità di giocatore uno dei più importanti per il gruppo azzurro. Un giocatore che potrebbe fare cose molto importanti anche per il proprio club.

Ora, dopo vari infortuni, tra cui alcuni molto gravi, il peggio sembra essere passato. Ora bisogna trovare assolutamente la continuità in campo in modo da continuare ad essere una risorsa per la causa. Arrivare al Mondiale, adesso, è troppo importante e c’è bisogno dell’aiuto di tutti.