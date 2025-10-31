Caos arbitri e furia Inter, mancano due rigori: annuncio bomba dopo la Fiorentina | Game Over Rocchi

Ancora due episodi che fanno discutere e che riguardano l’Inter: c’è l’annuncio dopo la Fiorentina

L’Inter viene dalle ultime due partite di campionato in cui le decisioni arbitrali non sono state propriamente corrette nei propri confronti. Contro il Napoli, infatti, c’è stata la simulazione di Di Lorenzo che l’arbitro ha deciso di punire a sfavore dei nerazzurri, assegnando il rigore agli azzurri e indirizzando la partita.

Poi, nel turno successivo contro la Fiorentina, ci sono stati due contatti molto simili ad inizio e a fine partita e che hanno visto coinvolti il difensore classe 2005 della Viola, Pietro Comuzzo, e l’attaccante nerazzurro, Pio Esposito. In entrambi i casi, il difensore, si è disinteressato del pallone cingendo per il collo l’attaccante e buttandolo giù in area.

Sia per l’arbitro che per il VAR entrambi i contatti non erano punibili e ovviamente, questo, ha penalizzato fortemente i nerazzurri che hanno subito l’ennesimo torto arbitrale.

Intanto, a tal proposito, arrivano parole molto dure nei confronti di tutta la classe arbitrale, ma soprattutto del designatore dei direttori di gara, Gianluca Rocchi.

Inter, altri due episodi clamorosi: arrivano le parole molto dure

Dopo la clamorosa decisione di non assegnare i due calci di rigore per i nerazzurri da parte dell’arbitro Sozza e degli addetti VAR, Ghersini e Chiffi, arrivano le parole a valanga del giornalista Maurizio Pistocchi attraverso i suoi canali social.

Ecco le sue parole: “Rocchi dice una cosa, gli arbitri ne fanno un’altra e Sozza ha pensato bene di chiudere gli occhi su questa trattenuta con presa al collo da lotta libera di Comuzzo su Esposito. E chissà se anche il VAR, Ghersini, e l’AVAR, Chiffi, hanno saputo che per Rocchi è finita e che al suo posto arriverà Orsato”.

Inter, bisogna fare quadrato dopo questi episodi contrari

Le decisioni degli arbitri nelle ultime due giornate hanno fatto infuriare la società nerazzurra che si trova a lottare per traguardi importanti, ma rischia di essere penalizzata a causa di decisioni sbagliate.

Bisognerà sicuramente fare quadrato attorno alla squadra che, come detto da Chivu, non deve perdere energie in altro e deve pensare a raggiungere i propri obiettivi in campo.