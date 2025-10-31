Arbitri corrotti, nuovo scandalo in Italia: 5 arresti | Espulsioni e rigori pilotati

Grave accaduto che coinvolge il nostro calcio: nuovamente un caso di arbitri corrotti. 5 arresti

Il campionato di Serie A è cominciato già da nove giornate e non sono mancate nè le sorprese e nè i primi verdetti. Il Napoli è sicuramente la squadra favorita in assoluto per la vittoria dello scudetto. La squadra partenopea ha dimostrato di essere la più continua tra tutte e grazie al mercato è riuscita ad aggiungere giocatori di qualità ad una rosa già forte.

Occhio anche al Milan che, con la nuova gestione targata Massimiliano Allegri sta trovano la continuità che non era riuscito ad avere nella passata stagione. La Juventus sta vivendo un periodo non proprio positivo. Adesso, con Luciano Spalletti, in casa bianconera, potrebbero cambiare tante cose.

La Roma è certamente una delle squadre maggiormente accreditate ad arrivare in Champions League nella prossima stagione, mentre l’Inter rimane un cantiere aperto. I nerazzurri non riescono a vincere gli scontri diretti.

Intanto, arriva un nuovo scandalo che colpisce il nostro calcio. Nuovamente arbitri corrotti che pilotavano le partite. Ci sono già stati ben cinque arresti.

Nuovo scandalo arbitri: 5 arresti per partite pilotate

Nuovo scandalo che coinvolge il calcio italiano e che riguarda gli arbitri. Infatti, un arbitro (il cui nome è già stato identificato) avrebbe pilotato alcune partite per agevolare un flusso di scommesse. Il direttore di gara è stato arrestato e insieme a lui altre quattro persone.

Un episodio che ha coinvolto partite di Primavera, Primavera 2 e Serie C e che ha alterato i match pilotando calci di rigore ed espulsioni nei confronti dei giocatori. Inoltre, l’arbitro coinvolto avrebbe provato a corrompere anche qualche collega.

Non solo in Italia, scandalo anche in Turchia

Uno scandalo simile, ma con numeri decisamente più imponenti, ha coinvolto anche la massima serie del campionato turco. Anche in questo caso gli arbitri sono stati protagonisti di alterazione di partite per avvantaggiare flussi di scommesse.

Una situazione che rischia addirittura di far sospendere il campionato. Un’altra brutta pagina per il mondo del calcio, soprattutto in un’epoca in cui c’è poca tolleranza per gli arbitri, questo non fa che aumentare un certo astio.