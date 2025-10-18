Incubo infortuni per Chivu, nuovi guai per l’Inter: c’è la frattura | Il comunicato ufficiale

Christian Chivu dovrà fare a meno di un giocatore che ha subito una frattura: c’è il comunicato ufficiale del club

La stagione dell’Inter non è iniziata nel migliore dei modi. La squadra nerazzurra, dopo la grande vittoria ottenuta contro il Torino, è caduta per ben due volte in rimonta, sottolineando vecchi problemi della passata stagione. La prima sconfitta è arrivata contro l’Udinese che è riuscita a sbancare San Siro per 2-1.

Dopo, è stata la Juventus a battere i nerazzurri grazie al gol del giovane Adzic allo scadere. Una squadra che successivamente è riuscita a risollevarsi andando a vincere cinque partite consecutive tra campionato e Champions League. Infatti, i tre punti sono arrivati contro Ajax, Sassuolo, Cagliari, Slavia Praga e Cremonese.

Al ritorno dalla pausa per le nazionali, ci sarà un periodo molto duro perchè, oltre agli impegni europei, ci sarà anche una serie di scontri diretti a cominciare da Roma e Napoli.

Intanto, per Christian Chivu, torna l’incubo infortuni. Il tecnico perde un giocatore a causa di una frattura che lo costringerà ai box. Arriva il comunicato ufficiale.

Inter, tornano gli infortuni: frattura per il giocatore

L’Inter, dopo Marcus Thuram e Darmian, perde un altro giocatore. Infatti, durante l’allenamento, il terzo portiere dei nerazzurri, Raffaele Di Gennaro ha subito un brutto infortunio.

Il giocatore, come riportato nel comunicato ufficiale, ha riportato la frattura dello scafoide del polso della mano destra e sarà costretto ad operarsi. Ancora non sono stimati i tempi di recupero, ma senza dubbio il ragazzo dovrà saltare la prossima partita contro la Roma.

Inter, chi in attacco contro la Roma?

Vista l’assenza per il fastidio muscolare di Marcus Thuram, Christian Chivu dovrà capire chi giocherà nel reparto avanzato nerazzurro per la sfida contro la Roma. Sicuro del posto è Lautaro Martinez, anche se è arrivato per ultimo dagli impegni con le nazionali.

Al suo fianco dovrebbe esserci l’attaccante francese, Ange Bonny, anche se in queste ore e visto il momento che sta vivendo per prestazioni e gol, Pio Esposito sta scalando pian piano delle posizioni. Dunque, ci sarà una decisione a poche ore dalla partita e si capirà di più.