Botte da orbi al festival, attaccante nella bufera: urla e spintoni | Interviene la sicurezza

Il campionato di Serie A è cominciato da qualche settimana e non sono già mancate le sorprese e i primi verdetti. Il Napoli è sicuramente la squadra favorita rispetto alle altre. Gli uomini di Antonio Conte stanno dimostrando di essere i più continui in stagione e dopo un grandissimo mercato partono sicuramente in prima fila.

Occhio anche al Milan che con la nuova gestione targata Massimiliano Allegri e con un solo impegno a settimana vede fortificate le proprie ambizioni e punta a lottare per la vittoria del titolo. La Juventus è l’unica squadra ancora imbattuta in campionato e l’obiettivo è quello di migliorare il quarto posto della passata stagione, magari dando fastidio alle squadre di vertice.

L’Inter è un cantiere ancora aperto. Dopo un inizio shock con due sconfitte, i nerazzurri sembrano essersi ripresi. Mentre la Roma sta dimostrando di essere in prima fila per la qualificazione alla prossima Champions League.

Intanto, brutto episodio ha visto coinvolto l’attaccante. Urla e spintoni al festival che hanno portato alla sua reazione e al successivo intervento della sicurezza.

Rissa al festival, brutto episodio per l’attaccante: interviene la sicurezza

Leroy Sanè è passato la scorsa estate al Galatasaray, ma le sue prestazioni deludenti hanno portato pesanti critiche in Turchia ed anche la perdita del posto da titolare. Come se non bastasse, il giocatore è stato protagonista di un brutto episodio.

Infatti, presente all’Oktoberfest, l’esterno tedesco è stato provocato da qualche persona ed ha reagito con nervosismo alzando le mani e venendo successivamente spintonato, facendo intervenire la sicurezza. Finito il tutto il giocatore ha ammesso di aver sbagliato a reagire. Dopo le prestazioni deludenti, anche questo accaduto. Sanè ha già perso la convocazione della Nazionale e tutto ciò lo allontana sempre più, specie nell’anno del Mondiale.

Galatasaray, l’anno prossimo assalto a nuovi campioni

Il Galatasaray, da un paio di estati, ha deciso di puntare su giocatori molto importanti che possono fare la differenza non solo in patria. Sanè è sicuramente uno di questi, ma la lista potrebbe non essere finita.

Infatti, la scorsa estate, non è arrivato Hakan Calhanoglu. E chissà che l’anno prossimo non possa essere davvero la volta buona per lui.