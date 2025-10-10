Ultim’ora Schumacher, il ricordo della Ferrari è da brividi | Scendono lacrime a Maranello

La Ferrari ha voluto ricordare uno dei più grandi piloti di tutti i tempi, ovvero Michael Schumacher

Il Mondiale di Formula 1 si sta definendo sempre più in maniera definitiva per quanto riguarda la lotta finale per il titolo. Infatti, la questione, oramai, è una cosa a tre piloti e due scuderie. In prima posizione troviamo il pilota australiano Oscar Piastri su McLaren, mentre subito dopo ecco il suo compagno di squadra Lando Norris.

Sul gradino più basso del podio ecco che c’è l’attuale campione del mondo, il pilota olandese Max Verstappen su Red Bull, che nelle ultime settimane sta recuperando sempre più terreno. La vera e propria delusione della stagione è sicuramente la Ferrari. La vettura di Maranello non è riuscita praticamente mai ad essere competitiva per le prime posizioni.

Una situazione frustrante per cui Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno più volto portato alla luce le loro dimostranze sia in maniera pubblica, davanti alle telecamere, sia in maniera privata all’interno del paddock.

Intanto, un momento toccante è accaduto a Maranello. Infatti, c’è stato un ricordo molto particolare di Michael Schumacher molto commovente e che avrà fatto molto piacere alla scuderia italiana.

Schumacher, il ricordo che fa commuovere la Ferrari

Su Sky Sport è andato in scena il ricordo della vittoria del primo mondiale di Michael Schumacher sulla Ferrari. Bisogna tornare indietro all’anno 2000, quando il pilota tedesco sfidò il grande rivale della McLaren, Mika Hakkinen, campione del mondo in carica.

Alla fine, il fuoriclasse ferrarista, riuscì a vincere matematicamente il titolo con un Gran Premio d’anticipo e in classifica concluse la stagione con ben 108 punti. Un ricordo che sicuramente farà molto piacere alla scuderia italiana con cui il pilota fece la storia.

Ferrari, bisogna tornare ai fasti di un tempo

La Ferrari vuole lavorare per ritornare a vincere dopo tantissimi anni di magra. La scuderia italiana dovrà fare tantissimi miglioramenti dal punto di vista ingegneristico e strategico. Il boarding, proprio per questo, ha scelto la strada della continuità dando fiducia a Vasseur e rinnovando il suo contratto.

Ma ci vogliono risposte ed anche celeri. Perchè anche i piloti stanno subendo in maniera pesante questa situazione.