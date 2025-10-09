Emergenza Inter in attacco, dopo Thuram anche Lautaro a rischio: Chivu nei guai | Svelato il motivo

Chivu dovrà affrontare una grande emergenza per quanto riguarda il reparto offensivo alla ripresa del campionato

La stagione dell’Inter non è iniziata nel migliore dei modi. La squadra nerazzurra, infatti, dopo il grandissimo esordio avuto contro il Torino in cui è riuscita a vincere per 5-0, è inciampata per ben due volte ed in entrambi i casi in rimonta. Prima l’Udinese ha ribaltato il risultato vincendo a San Siro per 2-1.

Poi la Juventus, allo scadere, è riuscita a battere i nerazzurri per 4-3. La squadra di Christian Chivu ha mostrato gli stessi limiti della passata stagione, in cui contro squadre chiuse trova difficoltà a sbloccare e chiudere le partite. Dopo c’è stata una ripresa nel gioco e nei risultati, viste le cinque vittorie di fila ottenute tra campionato e Champions League.

Alla ripresa ci sarà un grandissimo tour de force, dal momento che i nerazzurri dovranno affrontare tantissimi scontri diretti nel giro di brevissimo tempo, iniziando da Roma e Napoli.

Intanto, per Christian Chivu, ci sarà da affrontare una prima emergenza che riguarda il reparto offensivo della squadra visto che oltre a Thuram, anche Lautaro Martinez potrebbe saltare il prossimo impegno.

Inter, è emergenza in avanti: dopo Thuram, anche Lautaro rischia

L’Inter si troverà alla ripresa del campionato in emergenza per quanto riguarda il reparto offensivo. Si sa come Thuram, a causa del problema fisico che lo ha colpito, sarà indisponibile contro la Roma e l’Union Saint Gilloise e dovrebbe ritornare contro il Napoli se tutto va bene.

Ma occhio anche a Lautaro. Infatti, la partita della Nazionale argentina contro Porto Rico è stata rinviata a martedì 14 ottobre e non si giocherà più il 13. Dunque il capitano nerazzurro tornerà ad Appiano Gentile solo in tempo per la rifinitura e senza aver riposato bene.

Inter, ecco la soluzione di Chivu contro la Roma

Dunque, la domanda è: chi giocherà contro la Roma? Christian Chivu dovrà affrontare questa prima emergenza e ha in mente di schierare i due attaccanti di riserva.

Infatti, il tecnico nerazzurro potrebbe schierare Pio Esposito e Bonny, facendo entrare Lautaro solamente nella ripresa. Insomma, vedremo come andrà la situazione nei prossimi giorni.