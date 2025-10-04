Cannavaro torna in panchina, la destinazione è clamorosa | Sorpresa nello staff

Fabio Cannavaro riparte da una nuova avventura in panchina: una destinazione che ha del clamoroso

La Nazionale italiana non è partita con il piede giusto per quanto riguarda le qualificazioni al prossimo Mondiale del 2026. Infatti, la partita d’esordio contro la principale avversaria nel girone, ovvero la Norvegia, è stata persa con il clamoroso risultato di 3-0 con le reti di Nusa, Haaland e Sorloth.

Un risultato che ha portato all’esonero, da parte del presidente Gabriele Gravina, dell’oramai ex ct azzurro Luciano Spalletti. Al suo posto è stato chiamato Gennaro Gattuso. L’ex tecnico del Milan non ha preso in mano una situazione semplice visto che non basta solamente vincere, ma anche una differenza reti molto importante.

I primi due incontri sono andati bene per quanto riguarda i risultati e la fase offensiva, ma bisogna registrare ancora i troppi errori nella fase difensiva in cui la squadra concede ancora troppi gol.

Intanto, a proposito di ex campioni del mondo, l’ex capitano azzurro, Fabio Cannavaro, ha deciso di intraprendere una nuova sfida da allenatore con una destinazione clamorosa.

Cannavaro torna in panchina: la destinazione è clamorosa

Fabio Cannavaro ritorna in panchina. E torna con un’esperienza inaspettata. Infatti, l’ex capitano della Nazionale sarà il prossimo ct dell’Uzbekistan e parteciperà ai prossimi mondiali.

Una sfida completamente a sorpresa per lui e per il suo staff. E a proposito del suo staff, secondo quanto riportato dal quotidiano campano, Il Mattino, il suo vice sarà il fedelissimo Ciccio Troise, mentre il preparatore atletico sarà Eugenio Albarella. Assente invece il fratello Paolo, che sembra intenzionato ad altre esperienze in Italia.

Cannavaro, ecco chi sarà il suo leader di squadra

Fabio Cannavaro, dunque, allenerà l’Uzbekistan in questa nuova tappa della sua carriera da allenatore. Il ct si affiderà ai giocatori che avranno una maggiore esperienza nel calcio europeo. Soprattutto, sarà uno il giocatore centrale, ovvero il difensore del Manchester City, Khushanov.

Il centrale classe 2004 è stato acquistato lo scorso gennaio dalla squadra inglese e pian piano si sta inserendo nel gruppo visto che sarà sicuramente il futuro del club. Sarà lui a dover guidare i compagni di squadre per provare a stupire tutti.