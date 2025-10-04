Home » Infortunio Thuram, Chivu al bivio in attacco: scelto il partner di Lautaro | Sentenza Pio Esposito

Infortunio Thuram, Chivu al bivio in attacco: scelto il partner di Lautaro | Sentenza Pio Esposito

4 Ottobre 2025 Gianfranco Rotondo
Pio Esposito Foto LaPresse, Internews1908.it

Dopo l’infortunio di Marcus Thuram, Christian Chivu ha scelto il partner di Lautaro contro la Cremonese

La stagione dell’Inter non è iniziata nel migliore dei modi. La squadra nerazzurra, infatti, dopo la bella partenza contro il Torino all’esordio per 5-0, è caduta per ben due volte e in entrambi i casi in rimonta. Prima in casa contro l’Udinese che è riuscito a vincere per 2-1, poi contro la Juventus che allo scadere è riuscita a vincere per 4-3.

La squadra di Christian Chivu ha mostrato tanti difetti che erano già presenti nella passata stagione e che hanno evidenziate mancanze nella rosa nerazzurra. Poi, la squadra si è ripresa con quattro vittorie consecutive ottenute tra campionato e Champions League contro Ajax, Sassuolo, Cagliari e Slavia Praga.

Sarà necessario guardare a sè stessi per poter fare in modo di vincere quante più partite possibili, anche perchè dopo la sosta per le nazionali ci sarà da battagliare in tantissimi scontri diretti.

Intanto, per i nerazzurri c’è la tegola per Marcus Thuram. L’attaccante francese non ci sarà contro la Cremonese e Chivu ha deciso già chi sarà il suo sostituto in campo.

Marcus Thuram Foto web, Internews1908.it
Inter, Chivu ha scelto il sostituto di Thuram: ecco di chi si tratta

L’Inter, nel prossimo turno di campionato, sfiderà la Cremonese. La squadra nerazzurra viene da quattro vittorie consecutive e vuole continuare la striscia per cancellare le sconfitte di inizio stagione che hanno compromesso il suo campionato.

Mancherà Marcus Thuram che si è infortunato contro lo Slavia Praga, pertanto Chivu dovrà decidere chi affiancherà Lautaro Martinez. E il tecnico rumeno ha già scelto e in avanti ci sarà l’esordio dal primo minuto per Bonny. Il francese è il sostituto naturale del connazionale per caratteristiche. Nella ripresa ci potrà essere spazio anche per Pio Esposito.