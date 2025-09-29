Cataclisma a Coverciano, convocazione rifiutata: “Mi sono sentito usato” | Frecciata al CT

Il giocatore della Nazionale non ha risposto alla convocazione e ha lanciato una frecciata all’allora CT azzurro

La Nazionale italiana ha deciso di ripartire dopo una fase molto complicata. Infatti, gli azzurri, hanno perso clamorosamente la partita d’esordio contro la Norvegia per 3-0 mettendo subito in salita il girone per la qualificazione alla fase finale del Mondiale. Per questo, l’oramai ex ct Spalletti, è stato esonerato.

Al suo posto è stato chiamato Rino Gattuso che è chiamato a riportare la Nazionale ai Mondiale dopo due edizioni in cui la squadra azzurra non è riuscita a partecipare alla competizione. L’avventura dell’ex Milan è iniziata bene con due vittorie e tanti gol fatti, ma bisogna trovare sicuramente un equilibrio soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva.

Insomma, c’è tanto lavoro da fare e che sia per qualificazione diretta oppure allo spareggio, questa volta non ci sono scuse che tengano: la Nazionale deve partecipare al Mondiale.

Intanto, l’ex giocatore della squadra azzurra si è sfogato e ha parlato del perchè ha rifiutato la convocazione in Nazionale, lanciando una frecciata all’ex ct Luciano Spalletti.

Polemiche in Nazionale: il calciatore si scaglia contro l’ex CT

Il difensore nerazzurro, Francesco Acerbi, ha parlato del suo rapporto con l’ex CT, Luciano Spalletti. Il giocatore ha detto la sua versione dei fatti ai microfoni di Sky Sport: “Nel momento in cui non sono andato all’Europeo, non ho ricevuto più nessuna chiamata. Non me lo aspettavo, ma non era un problema. E’ l’allenatore che decide, non mi faccio problemi”.

Il difensore ha continuato: “Poi ho deciso io di non partecipare. Spalletti mi aveva chiamato la mattina prima facendomi intendere di volermi chiedere scusa per quello che era successo. Avrei fatto la partita con la Norvegia e poi basta, non mi ha detto che mi avrebbe convocato per il Mondiale. Mi sono sentito usato”.

Italia, cosa serve per la qualificazione diretta

L’Italia, per qualificarsi direttamente al Mondiale, deve necessariamente puntare anche ad un po’ di fortuna. Infatti, per quanto riguarda i gol, gli azzurri dovranno segnare quanti più gol possibili senza prenderne.

Ma questa possibilità sembra complicata. Allora ecco che dovrebbe esserci un inciampo da parte della nazionale scandinava e anche una vittoria azzurra nello scontro diretto.