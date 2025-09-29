Israele sospeso dalla UEFA, cambia il girone dell’Italia: Gattuso perde punti | Il nuovo scenario

Israele potrebbe essere sospeso dal girone dalla UEFA per quanto sta accadendo sulla striscia di Gaza

L’Italia, in questi mesi, si giocherà quello che è il passaggio del turno per la qualificazione alla fase finale del Mondiale. La Nazionale azzurra è partita male, visto che ha perso la partita d’esordio del suo girone contro la Norvegia per 3-0. Dopo quella partita è stato esonerato l’ex ct Luciano Spalletti ed al suo posto è arrivato Gennaro Gattuso.

L’ex tecnico del Milan ha deciso di impostare una squadra parecchio aggressiva sul campo, con due centravanti che, quanto a gol fatti – visto che ne vanno fatti tanti – hanno sicuramente fatto bene. Fino ad ora, in questo momento, nonostante le vittorie avute, è mancato l’equilibrio ed una fase difensiva affidabile.

Sembra sempre più probabile che gli azzurri possano passare agli spareggi da seconda qualificata ed è lì che si giocherebbe il tutto per tutto anche se, nelle ultime due edizioni, non è andata affatto bene.

Intanto, potrebbe esserci la novità clamorosa che riguarda proprio il girone della Nazionale italiana. Infatti, visto quanto sta accadendo sulla Striscia di Gaza, Israele potrebbe essere sospeso.

Israele sospeso? Ecco cosa cambierebbe nel girone dell’Italia

Si fa largo l’ipotesi, per la UEFA, di estromettere dalle proprie competizioni la nazionale di Israele visto quanto sta accadendo sulla Striscia di Gaza. Come fu per la Russia, i vari atleti e le squadre non verrebbero fatte partecipare alle competizioni.

Per questo, per quanto riguarda il girone degli azzurri, potrebbe cambiare qualcosa. Infatti, le partite giocate, verrebbero annullate e ci sarebbe un piccolissimo vantaggio per gli uomini di Gattuso. Infatti, gli azzurri hanno vinto per 5-4 contro Israele, mentre la Norvegia ha vinto per 4-2. Dunque, ci sarebbe un gol in meno di vantaggio nella differenza reti per gli scandinavi.

Italia, un’ultima speranza per qualificarsi da prima

L’Italia spera sempre di qualificarsi come prima in classifica nel suo girone. La situazione è abbastanza complicata e difficile e per riuscire nell’intento devono accadere alcune cose.

In primis, la nazionale azzurra deve segnare molti gol in più rispetto agli scandinavi, ma questi ultimi dovranno necessariamente una partita oltre allo scontro diretto contro gli uomini di Gattuso.