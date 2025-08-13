Sai perchè Sinner usa la fascia a Cincinnati? Il motivo è sorprendente

Ecco perchè Jannik Sinner sta usando la fascia al braccio anche al torneo di Cincinnati dopo Wimbledon

Jannik Sinner è sicuramente il tennista del momento. L’altoatesino, infatti, con i suoi miglioramenti sul campo da gioco e, soprattutto, grazie alle sue grandissime vittorie è riuscito a raggiungere la prima posizione nella classifica ATP. Un traguardo incredibile ed inimmaginabile per quanto riguarda il movimento tennistico italiano fino a qualche anno fa.

Negli ultimi mesi una delle vicende che ha colpito maggiormente il numero uno al mondo è stato il caso Clostebol, una sostanza dopante e vietata che Sinner ha assunto a sua insaputa a causa di una negligenza da parte di alcuni membri del suo staff tecnico. Alla fine, la questione, si è risolta con un patteggiamento ad una squalifica di tre mesi con la WADA.

Sinner è riuscito a ritornare in campo agli Internazionali di Roma e al Roland Garros, in cui è stato sconfitto in finale da Alcaraz, e a Wimbledon in cui è riuscito a vincere sempre contro il fuoriclasse spagnolo.

Intanto, una curiosità in questi giorni sta arrovellando tutti i tifosi del tennista italiano: perchè a Wimbledon, così come a Cincinnati, sta utilizzando una fascia al braccio?

Sinner, perchè l’utilizzo della fascia al braccio?

Nelle ultime uscite, già dalla partita a Wimbledon contro Dimitrov, ma ora anche al torneo di Cincinnati, Jannik Sinner ha indossato una fascia al braccio. E molti tifosi si sono chiesti il perchè di questa cosa. E’ una moda o c’è di più?

Ovviamente è questa seconda opzione, dal momento che il tennista italiano non trascura nessun particolare per vincere. Come ammesso dallo stesso Sinner, avendo un forte utilizzo del braccio destro, avere questo supporto lo fa sentire meglio e gareggiare al massimo delle sue possibilità.

Sinner, adesso la strada della continuità

Dopo la vittoria a Wimbledon, Sinner ha ritrovato l’entusiasmo che aveva perduto con le due precedenti sconfitte contro Alcaraz. Adesso l’obiettivo è quello di ritrovare la forma adatta per poter competere e vincere nei prossimi tornei.

Si inizia con il torneo di Cincinnati e lo US Open fino ad arrivare al torneo ATP. Il numero uno al mondo vuole mantenersi ancora ai suoi livelli.