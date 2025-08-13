Bufera su Cristiano Ronaldo: ANNUNCIO SHOCK sul portoghese | Parole GRAVISSIME

Arriva l’annuncio shock che riguarda Cristiano Ronaldo: parole molto importanti sul fuoriclasse portoghese

Cristiano Ronaldo è sicuramente uno dei migliori giocatori della storia del calcio. Il fuoriclasse portoghese in qualunque club sia andata è sempre riuscito a lasciare il segno e lo ha fatto in maniera decisiva. Sicuramente si parla del miglior bomber mai esistito nella storia del calcio e il rincorrere il record di gol lo dimostra.

Lo Sporting Lisbona ha mostrato il suo talento al mondo, il Manchester United lo ha reso grande, il Real Madrid lo ha fatto diventare il ‘cannibale’ che tutti abbiamo ammirato, la Juventus lo ha messo alla prova con uno dei campionati più complicati al mondo e, infine, l’Al-Nassr, vuole aiutarlo a raggiungere la quota di mille gol.

Insomma, un giocatore di cui si parlerà sempre e che sarà sempre un punto di riferimento per quanto riguarda i futuri calciatori che si misureranno in grandi match d’Europa.

Intanto, arrivano le parole inaspettate e importanti per quanto riguarda lo stesso Cristiano Ronaldo. Anche a distanza di anni, si parla ancora di un rapporto turbolento.

Cristiano Ronaldo, parole importantissime dell’ex tecnico

Cristiano Ronaldo è stato sicuramente un simbolo di tante società. Ma sicuramente più di tutte del Real Madrid e del Manchester United. A proposito dei Red Devils, il portoghese è ritornato una seconda volta a giocarci, ma l’esperienza non è andata benissimo. Sulla panchina della squadra inglese c’era ten Haag che ha parlato del rapporto turbolento con CR7.

Ecco le sue parole: “Per me non è un problema e non lo è mai stato. Penso che sia il passato, è successo quello che è successo, abbiamo vinto due trofei con il Manchester United dopo di lui. Gli auguro il meglio per il futuro”.

Cristiano Ronaldo, a caccia dell’ultimo record

Cristiano Ronaldo, in questa ultima fase della sua carriera, ha un ultimo obiettivo: raggiungere i mille gol in carriera. Il rinnovo biennale con l’Al-Nassr è finalizzato proprio a questo e a riscrivere un’altra pagina molto importante di questo sport.

Se ci riuscirà verrà ricordato ancora di più come una leggenda. Un obiettivo che, per uno come lui, è assolutamente alla portata.