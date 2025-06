ARRIVA LA PENALIZZAZIONE A SORPRESA | Niente Champions League: è davvero TUTTO STRAVOLTO

Per la squadra c’è il rischio elevato di subire una penalizzazione che potrebbe compromettere la Champions League

La finale di Champions League ha portato un risultato netto e senza replica. Il Paris Saint-Germain, infatti, è riuscito ad imporsi sull’Inter con il risultato di 5-0, in una finale giocata con una sicurezza, una tranquillità ed una disinvoltura di chi era sicuro di raggiungere il proprio obiettivo finale.

Per la squadra nerazzurra è arrivata l’ora più buia ed uno dei peggiori momenti della propria storia. Adesso, il rischio, è di non riuscire a recuperare mentalmente giocatori ed ambiente, ma soprattutto, con la scusa del ricambio generazionale, di dare avvio ad una fase di ridimensionamento delle ambizioni sportive per far largo a quelle economiche.

Insomma, il risultato finale, nonostante il percorso di cui tanto si è parlato, ha lasciato strascichi pesanti e adesso bisognerà capire bene come si ripartirà da questa situazione.

Intanto, a proposito di Champions League, c’è una squadra ed una società che rischiano seriamente di subire una penalizzazione in classifica compromettendo la situazione.

Champions League, rischio penalizzazione per il club

La prossima Champions League rischia di vedere una delle grandi protagoniste avere una forte penalizzazione in classifica. Infatti, il Barcellona, è ancora sotto l’occhio del ciclone a causa delle violazioni del Fair Play Finanziario. Una situazione da monitorare e che potrebbe portare a conseguenze.

Infatti, il club catalano da tempo è sotto osservazione per la violazione dei paletti economici ed aveva avuto un primo richiamo. Adesso, si è arrivati ad un secondo richiamo ed al serio rischio di partire in negativo nella prossima classifica generale. Sapendo quanto sia complicato accedere direttamente agli ottavi, non proprio una buono notizia per i blaugrana.

Barcellona, bisogna vendere prima di acquistare

Il Barcellona, ovviamente, sta pensando ancora di rinforzare la propria squadra. Il club catalano ha intenzione di trovare i migliori profili per migliorare la propria rosa e sta puntando a giocatori come Rashford, Leao e Luis Diaz.

Ma, per farlo, deve prima creare spazio a bilancio vista la situazione economica. Toccherà al ds Deco capire quali elementi possano davvero far spazio ai nuovi arrivi e non è escluso che ci possano essere cessioni eccellenti.