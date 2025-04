Prendiamo subito Theo Hernandez | Addio al Milan a fine stagione: cambia maglia per giocare il Mondiale per Club

Theo Hernandez potrebbe salutare il Milan a fine stagione per poter giocare il Mondiale per Club

La stagione del Milan, fino a questo momento, è stata molto deludente. Dopo il ciclo di Stefano Pioli che ha portato alla vittoria di uno scudetto, la società rossonera ha deciso di affidare il progetto tecnico all’allenatore portoghese, Paulo Fonseca. Ma, nonostante le vittorie contro Real Madrid ed Inter, è mancata la continuità in campo.

Per questo, dopo il suo esonero, la panchina è stata affidata a Sergio Conceicao. L’inizio è stato molto incoraggiante, visto che c’è stata la vittoria della Supercoppa Italiana in rimonta contro l’Inter, ma poi la situazione è tornata ad essere problematica con tantissimi problemi anche a livello caratteriale di alcuni giocatori.

Tanti leader della squadra non si sono rivelati tali e per questo, a fine stagione, potrebbe esserci davvero una rivoluzione totale per dare una rinfrescata all’ambiente di Milanello.

Tra i giocatori che potrebbero partire c’è sicuramente Theo Hernandez. Il terzino francese potrebbe dire addio per giocare il Mondiale per Club quest’estate.

Theo-Milan, addio a fine stagione? Vuole giocare il Mondiale per Club

Theo Hernandez potrebbe salutare il Milan a fine stagione. Il terzino francese ha un rinnovo di contratto in ballo, ma nonostante le tante parole ottimistiche, la fumata bianca non si è ancora vista tra le parti. Per questo, l’addio potrebbe essere una soluzione in vista dell’estate.

Sul giocatore ci sono gli occhi del Real Madrid che, visto che non riuscirà ad arrivare a Davies vicino al rinnovo con il Bayern Monaco, punterà al giocatore rossonero per rinforzare la corsia sinistra di difesa e schierarlo nel Mondiale per Club.

Real Madrid, tanti acquisti top in estate

Il Real Madrid è pronto a fare tanti colpi di altissimo livello per l’estate per rinforzare la rosa. Infatti, per la difesa, gli occhi sono puntati sull’ex bianconero Hujsen per cui è pronta la cifra di 60 milioni di euro.

Ma occhio anche al probabilissimo arrivo di Alexander-Arnold a parametro zero dal Liverpool. Per la panchina, il profilo preferito è quello di Xabi Alonso del Bayer Leverkusen.