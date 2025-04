Inter, c’è lesione muscolare | Purtroppo sarà costretto a rimanere in infermeria: stagione praticamente finita

Per il giocatore c’è lesione muscolare: un infortunio grave che lo costringerà a rimanere per tanto in infermeria

La stagione dell’Inter, fino a questo momento, può sicuramente considerarsi molto positiva. La squadra nerazzurra, almeno fino a questo momento, è in corsa su tutti i fronti ed era un obiettivo di Simone Inzaghi arrivare a questo punto in questa fase della stagione. Ma la beffa può essere dietro l’angolo.

Infatti, in campionato la squadra nerazzurra ha subito una brutta battuta d’arresto a 20 secondi dalla fine della partita dal Bologna e ha visto il Napoli raggiungerla in classifica. Non solo, ma l’Inter, da qui alla fine del campionato, ha un calendario decisamente da brividi. Inoltre, la squadra di Antonio Conte sembra decisamente più lanciata.

In Champions League, la prossima avversaria è il proibito Barcellona, mentre in Coppa Italia ci sarà il Milan che, in questa stagione, non ha mai perso contro la squadra nerazzurra.

Intanto, arrivano brutte notizie. Il giocatore si è infortunato e con ogni probabilità salterà la Champions League tra Barcellona ed Inter. Lo stop si preannuncia molto lungo a causa di una lesione muscolare.

C’è lesione muscolare: stop molto lungo per il giocatore

Una notizia che ha spiazzato tutti. Nell’ultimo turno di campionato di Liga Spagnola giocato tra Barcellona e Celta Vigo, con la vittoria dei catalani per 4-3, è arrivata la cattiva notizia dell’infortunio del bomber polacco, Robert Lewandowski.

Il giocatore, stando a quanto comunicato dal club blaugrana, ha subito una lesione alla gamba sinistra e non ci sarà sicuramente per la partita d’andata. Per la sfida di ritorno bisognerà capire quali saranno le condizioni fisiche. Una notizia che non ci voleva per Hansi Flick.

Barcellona-Inter, chi gioca al posto di Lewandowski

Intanto, Flick, sta già provando a capire quali potranno essere le soluzioni per sostituire l’attaccante polacco. La prima è quella di inserire Ferran Torres come attaccante mobile, come spesso fatto anche in questa stagione.

L’altra, è quella di schierare Dani Olmo come falso nueve in modo da non dare punti di riferimento ad un difensore roccioso come Acerbi. Ma c’è ancora tempo per prendere una decisione finale.