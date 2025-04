Batosta Sinner, purtroppo è arrivato lo spiacevole annuncio | Mondo del tennis senza parole

Arriva l’annuncio che riguarda il tennista italiano, Jannik Sinner. Il mondo del tennis è senza parole

Lo sportivo italiano del momento è di sicuro Jannik Sinner. L’italiano, infatti, grazie ai suoi miglioramenti sul campo e, soprattutto, alle sue vittorie è riuscito a raggiungere il primo posto nella classifica Atp. Un risultato che, fino a poco tempo fa, per un tennista italiano, sembrava essere quasi inimmaginabile.

Adesso, l’altoatesino, si candida fortemente ad essere uno dei migliori sportivi italiani di sempre nella storia. Ma, negli ultimi mesi, una vicenda lo ha visto coinvolto. Infatti, Sinner, è stato accusato di aver assunto, anche se in maniera inconsapevole, il Clostebol, sostanza considerata dopante dall’antidoping.

Dopo giorni difficili, alla fine si è arrivati al patteggiamento che ha fatto in modo che il giovane tennista venisse squalificato per un periodo di tre mesi. Tornerà in campo agli Internazionali di Roma.

Intanto, arriva un annuncio molto importante sullo stesso Sinner. Parole molto importanti che testimoniano il momento che ha vissuto il ragazzo in questi ultimi mesi.

Sinner, arrivano le parole importanti: annuncio ufficiale

Dopo la squalifica della Wada, è vicinissimo il ritorno in campo di Jannik Sinner. Gli Internazionali di Roma saranno l’occasione giusta per vederlo all’opera. Intanto, arrivano parole molto importanti da parte dell’allenatore del tennista, Vagnozzi, che ha parlato anche del rapporto tra i due.

Ecco le sue parole: “Clostebol? E’ stato uno shock. Dopo aver ricostruito ciò che è accaduto, gli ho detto che dovevamo andare in giro a testa alta. Non ha fatto nulla di sbagliato, chi ha letto i documenti lo sa. Non auguro a nessuno di vivere una situazione del genere. Litigi? Abbiamo avuto dei confronti anche accesi, ricordo il Roland Garros del 2023, il secondo turno contro Altmaier. Il body language era negativo e l’avversario ne ha approfittato”.

Antidoping, qualche interrogativo da porsi

Intanto, se da una parte qualche tennista si è schierato contro Sinner, tantissimi altri hanno deciso di andare in suo favore nella vicenda doping. A tal proposito, tanti si sono lamentati dell’eccessiva morsa dell’antidoping sull’assunzione inconsapevole di sostanze vietate.

Troppo spesso, le punizioni sono rigide. Molti tennisti, ma non solo, hanno anche dichiarato di aver paura di andare al ristorante visto che, a loro insaputa, possono esserci oggetti contaminati da sostanze vietate.