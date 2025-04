Vogliono Simone Inzaghi, contratto faraonico e villa in centro città | Offerta economica da capogiro

Simone Inzaghi potrebbe lasciare l’Inter a fine stagione. Per lui è arrivato un interesse con un’offerta da capogiro

La stagione dell’Inter, fino a questo momento, può considerarsi positiva. Gli uomini di Simone Inzaghi, infatti, fino a questo momento, sono in piena corsa per tutti gli obiettivi a loro disposizione. Per quanto riguarda il campionato, sarà lotta fino alla fine della stagione con il Napoli che, ad oggi, sembra avere una condizione migliore rispetto ai nerazzurri.

In Coppa Italia, i nerazzurri, se la dovranno vedere contro il Milan. Dopo l’1-1 dell’andata, Lautaro e co vogliono vincere per conquistare la finale e per riuscire a battere i rossoneri per la prima volta in questa stagione, visto che la squadra di Conceicao non ha mai perso quest’anno contro l’Inter divenendo una vera e propria bestia nera.

In Champions League, invece, l’ostacolo insormontabile è quello del Bayern Monaco che vuole assolutamente arrivare in semifinale e che, dopo la partita dell’andata, è stato fortemente punto nell’orgoglio.

Intanto, arriva la notizia su Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro potrebbe lasciare Milano in estate per andare altrove. Una squadra gli ha presentato un’offerta da capogiro per tentarlo e fargli accettare il progetto tecnico ambizioso.

Inzaghi-Inter, addio a fine stagione? Una squadra ci pensa

Simone Inzaghi potrebbe lasciare Appiano Gentile la prossima estate. Il tecnico nerazzurro sta facendo molto bene a Milano e in tanti si sono accorti di lui. Nello specifico, c’è una squadra di Premier League pronta a fare follie per averlo nella prossima stagione.

Si tratta del Newcastle che, soprattutto se dovesse andare in Champions League, potrebbe puntare su di lui. Si parla di uno stipendio raddoppiato rispetto a quello percepito in nerazzurro e un mercato fatto di milioni che, ad oggi, l’Inter non si può permettere. Nelle prossime settimane ci potrebbero essere novità in tal senso.

Inter, l’idea su Inzaghi è molto chiara

Come confermato anche dal presidente nerazzurro, Beppe Marotta, l’intenzione della società nerazzurra è quella di offrire il rinnovo di contratto a Simone Inzaghi.

L’offerta dovrebbe prevedere il rinnovo con aumento dell’ingaggio e una durata non annuale, come previsto alla vigilia, ma con un’opzione per un ulteriore anno.