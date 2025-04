Arriva Van Dijk: colpo GRATIS a luglio | Con lui si vince tutto, sarà ufficiale dopo il Mondiale per Club

Il campione potrebbe muoversi a zero dopo la scadenza del contratto, la Serie A osserva

Ogni anno il mese di luglio regala sempre dei grandi colpi a parametro zero da parte di club che forse non si sarebbero potuti permettere quel giocatore in altre condizioni.

Parlando del nostro campionato sono divenuti ormai famosi gli svariati colpi del presidente nerazzurro Beppe Marotta che fin dall’inizio della sua carriera nel mondo del calcio ha reso i colpi a parametro zero un segno indistinguibile del suo operato.

Ancora non si sa se l’attuale presidente dell’Inter abbia in mente un altro colpo per la prossima finestra di mercato, ma ci sarebbero già alcuni profili a cui la dirigenza interista potrebbe puntare.

Tra di essi un grande difensore attualmente in Premier League ma che presto potrebbe abbandonare quel campionato

Van Dijk saluta Liverpool? Il suo contratto scade a giugno

Stiamo parlando proprio di Virgil Van Dijk, uno dei più grandi difensori degli ultimi anni oltre ad essere uno dei più vincenti attualmente al Liverpool. Il contratto del difensore olandese scadrà a giugno 2025 da quel momento Virgil Van Dijk sarà libero di trovare una nuova squadra spostandosi a parametro zero. Ed è proprio questa l’occasione che alcuni club di Serie A, tra cui l’Inter, potrebbero sfruttare per accaparrarsi il difensore.

La difficoltà sta ovviamente nel maxi ingaggio del giocatore, pochissimi club in Italia possono permettersi di presentare un’offerta in grado di soddisfare almeno in parte le richieste del giocatore. Se il difensore olandese non dovesse essere disposto ad abbassare le richieste per quanto riguarda il suo stipendio difficilmente potremo vederlo in Serie A.

L’Inter potrebbe dover evitare l’acquisto di giocatori vicini al ritiro

Purtroppo per i tifosi interisti c’è poco da sperare, da diversi mesi si discute delle chiarissime linee guida di Oaktree in merito ai nuovi acquisti: soltanto giovani da poter far crescere in squadra, niente over 30.

Ciò escluderebbe gran parte del possibile mercato nerazzurro che negli scorsi anni è stato sempre contraddistinto dall’arrivo anche di giocatori esperti a parametro zero. Sulla questione è recentemente intervenuto Marotta dicendo che ovviamente la priorità resta quella di voler comprare giocatori di giovane età ma che non esclude l’acquisto di qualche giocatore più esperto.