NO, io al Milan non vengo Rifiuto totale verso i rossoneri: smacco totale alla società

Arriva un altro no per il Milan: non arriverà in rossonero. Uno smacco incredibile a tutta la società

La stagione del Milan, fino a questo momento, non è stata all’altezza delle aspettative. Infatti, la squadra rossonera, non ha avuto la continuità necessaria per lottare per lo scudetto, ma soprattutto non sta riuscendo a trovare la giusta strada per arrivare ad un posto per la prossima Champions League.

A testimonianza di questi risultati, il ribaltone in panchina dei mesi scorsi. Infatti, la scelta di inizio anno che aveva affidato il progetto tecnico a Fonseca, è venuta meno e la squadra è stata affidata a Sergio Conceicao. Il tecnico portoghese è riuscito a dare subito una scossa, con la vittoria della Supercoppa Italiana, ma successivamente il rapporto con l’ambiente si è un po’ deteriorato.

Intanto, a proposito di delusione, è arrivata una notizia che non ci voleva per tutto l’ambiente rossonero. Il grande ex ha detto di non voler tornare al Milan.

Delle parole che sicuramente faranno discutere i tifosi rossoneri, molto legati al campione e che nei giorni precedenti erano speranzosi di averlo di nuovo nel club.

Milan, il grande ex dice no: non tornerà in rossonero

Un grande ex milanista come Roberto Donadoni, ha parlato di un evento passato che lo avrebbe potuto portare sulla panchina del Milan, ma che lui stesso ha deciso di rifiutare. Una scelta che sicuramente farà discutere l’ambiente rossonero.

Ecco le sue parole all’interno dell’intervista a Libero: “Se sono stato contattato dal Milan? Mi venne chiesto da Boban e questo non l’ho mai contattato: avevo già firmato per lo Shenzen e ho rifiutato, sono un tipo che rispetta gli accordi”.

Milan, un sogno per la panchina del prossimo anno

Il Milan, in vista della prossima stagione, ha intenzione di affidare la panchina ad un allenatore che possa essere una sicurezza. Il sogno è sempre quello che porta ad Antonio Conte, ma sicuramente non sarà facile strapparlo al Napoli.

Più defilato, in questo momento, Roberto De Zerbi. Solo voci infondate quelle che portano a Pep Guardiola che, ovviamente, resterà sulla panchina del Manchester City anche l’anno prossimo.