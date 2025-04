Vengo alla Roma, mi ha convinto | Colpo dei giallorossi: GRANDE AFFARE IN SERIE A

La Roma ha messo a segno un grande colpo sia per il suo presente che per il proprio futuro: grande affare

La stagione della Roma, in questo momento, ha preso tutta un’altra piega rispetto alla prima metà di stagione. La prima parte del campionato, infatti, si era conclusa con una squadra a più due dalla zona retrocessione e tre cambi di allenatore. Prima, è stata la volta di De Rossi che, a causa dei cattivi risultati e della rottura con la società, è stato esonerato.

Al suo posto, è arrivato Ivan Juric. Il tecnico croato, però, non è riuscito a inculcare ai suoi giocatori il suo calcio e, oltre a questo, non ha legato con tanti senatori e con l’intero ambiente giallorosso. Una situazione che ha portato ad un altro ribaltone che ha riportato, a sorpresa, Claudio Ranieri sulla panchina romanista.

Da quel momento, la squadra è riuscita a trovare una grandissima continuità e a lottare per un posto nella prossima Champions League. Una situazione impensabile fino a qualche tempo fa.

Intanto, un giocatore, ha parlato della Roma e del suo trasferimento in giallorosso. Per la squadra capitolina, infatti, questo rappresenta un grande colpo sia per il presente che per il futuro.

Roma, grande colpo per il presente e per il futuro

Uno degli acquisti più importanti del mercato estivo della Roma è stato sicuramente Soulè. L’ex esterno della Juventus è arrivato nella Capitale e ci ha messo un po’ a carburare prima di entrare a pieno regime ad un rendimento all’altezza della squadra.

In un’intervista a La Stampa, il giocatore argentino ha parlato del suo passaggio alla Roma: “Un giorno mi ha telefonato il mio procuratore per dirmi che De Rossi mi voleva alla Roma. Dalla prima chiamata della Roma sapevo che sarei venuto qui. Dopo qualche giorno di attesa, con qualche timore che potesse saltare, il trasferimento si è concluso per il meglio”.

Roma, il sogno di mercato è sempre lo stesso

Intanto, la società giallorossa, ha iniziato a programmare il prossimo futuro. Infatti, la dirigenza ha intenzione di regalare dei giocatori di sicuro livello per la prossima stagione al futuro allenatore.

Il sogno resta sempre quello di riportare Davide Frattesi alla Roma. Il centrocampista, in estate, lascerà l’Inter che per lui chiede circa 35 milioni di euro.