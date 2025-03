Serie A, problemi economici per il top club | Serve assolutamente la Champions League, che rischio per la società

Il club di Serie A dovrà rivedere i propri progetti nel caso in cui non dovesse arrivare in zona Europa

Il nostro campionato sta vivendo, con ogni probabilità, la sua fase decisiva. Tantissime squadre sono in lotta per la vittoria dello scudetto, per l’accesso ad un posto in Europa e per la lotta per non retrocedere. Una situazione che, ovviamente, rende questo finale di stagione decisamente più appassionante.

Per quanto riguarda la lotta per il tricolore, Napoli, Atalanta ed Inter si daranno battaglia fino alla fine. In questo momento, però, la squadra di Antonio Conte sembra essere quella più lanciata per la vittoria del campionato visto che ha ritrovato la quadra e la miglior condizione fisica rispetto alle rivali.

In Europa, invece, c’è tutto un gruppetto di squadre che sta lottando per la Champions. Infatti, sono racchiuse in pochissimi punti Juventus, Lazio, Bologna, Roma, Fiorentina e Milan. Una lotta davvero molto appassionante.

E, a proposito di qualificazione in Champions League o in Europa, c’è una squadra che in base ai risultati che otterrà di qui a fine stagione, dovrà fare i conti con la propria programmazione sul mercato.

Serie A: Europa o revisione dei programmi. Il club al bivio

La Fiorentina, come anticipato sopra, è in lotta per la zona Europa. Dopo aver perso due finali di Conference League, la squadra Viola aveva l’ambizione di rinnovare e migliorare il proprio progetto tecnico e la propria posizione in classifica, provando a raggiungere traguardi più elevati. Nella prima parte di stagione questo sembrava poter accadere, adesso i risultati sono meno continui.

Ed è una situazione decisamente importante per quanto riguarda il mercato estivo, soprattutto perchè entrare in Europa consentirebbe di avere maggiore margine di acquisto. Soprattutto, come si sa, in caso di raggiunta della Champions League.

Fiorentina, occhio alla posizione di Palladino

Nelle ultime settimane, a Firenze, non si respira più l’entusiasmo di inizio stagione. La squadra Viola non ha più la continuità mostrata nella prima parte di campionato, quando si parlava addirittura di scudetto. Le cose, ora, sono decisamente cambiate.

L’obiettivo più vicino sembra essere quello dell’Europa League, ma il gran mucchio di squadre di livello rischia di vanificare anche questo obiettivo. E la posizione di Palladino, adesso, è in discussione.