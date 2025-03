Vogliamo Allegri in panchina, il mister torna in Serie A | Lo hanno convinto all’ISTANTE

Massimiliano Allegri potrebbe ritornare presto in Serie A: due società lo cercano con insistenza per l’anno prossimo

La prossima stagione potrebbe portare a tantissimi cambiamenti sulle panchine di Serie A. Tantissimi allenatori, infatti, sono in bilico e questo finale di stagione potrebbe dire molto sulle loro sorti. Sicuramente Inzaghi, se non dovesse vincere lo scudetto, verrebbe messo in discussione.

Occhio anche alla posizione di Antonio Conte che, se il progetto futuro del Napoli non dovesse convincerlo, potrebbe pensare di lasciare il club in estate. Anche la Roma sta cercando quello che dovrà essere il sostituto di Claudio Ranieri per la prossima stagione, mentre Gasperini ha già detto che non rinnoverà il proprio contratto con l’Atalanta.

La posizione di Sergio Conceicao è parecchio in bilico se non dovesse arrivare in Champions League e la stessa sorte potrebbe toccare a Thiago Motta per gli stessi motivi.

Intanto, per la prossima stagione, potrebbe esserci il ritorno di Massimiliano Allegri in Serie A. Ci sono due club del nostro campionato che sono pronti a chiamarlo in panchina.

Serie A, torna Allegri? Due società sulle tracce del livornese

In Serie A potrebbe esserci il clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri in panchina. Il tecnico livornese ha già rifiutato una nuova offerta dall’Arabia Saudita e ha intenzione di lavorare nel nostro campionato.

Su di lui ci sono gli occhi di Milan e soprattutto dell’Inter visto che il tecnico ha un ottimo rapporto con il presidente nerazzurro, Beppe Marotta. Un binomio che potrebbe ripersi anche sulla panchina nerazzurra dopo quella della Juventus.

Inter, ecco cosa deve fare Inzaghi per scongiurare l’esonero

Su Inzaghi rimane sempre l’ombra dell’addio alla panchina nerazzurra. Se il tecnico non dovesse vincere lo scudetto o la Champions League, ecco che si aprirebbero le porte dell’addio ad Appiano Gentile.

Questi ultimi mesi potrebbero essere decisivi per lui e per il suo futuro. Già prima del suo arrivo a Milano, la dirigenza nerazzurra era pronta a virare su Massimiliano Allegri che poi, invece, decise di ritornare sulla panchina della Juventus con risultati differenti rispetto alla prima esperienza in cui aveva vinto tutto entro i confini nazionali.