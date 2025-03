“Prendiamo Kvara in prestito”: cambia per sempre la sua carriera | E’ UFFICIALE

La carriera del talento georgiano ha preso una piega decisamente inaspettata

Tra i calciatori sicuramente più determinanti negli ultimi anni di Serie A non possiamo non nominare il georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

L’attaccante è arrivato in terra partenopea quasi come un totale sconosciuto rivelandosi però un importantissimo acquisto per il Napoli di Luciano Spalletti che alla fine, anche grazie alle prestazioni del georgiano, è riuscito ad alzare il terzo scudetto della storia della città di Napoli.

Kvara ha fatto breccia nei cuori dei tifosi napoletani che hanno iniziato a sognare in grande sia per il futuro della propria squadra ma anche per la carriera dell’attaccante quell’anno riuscii a piazzarsi 17esimo nella classifica del Pallone D’Oro 2023.

Purtroppo per i tifosi napoletani il sogno di vedere Kvara continuare ad alzare trofei con la maglia azzurra si è interrotto a gennaio di quest’anno quando l’attaccante ha firmato con il Paris Saint Germain ufficializzando il proprio trasferimento. Ciò che molti non sanno però è che il georgiano avrebbe potuto abbandonare la città di Napoli molto prima.

Il Liverpool ci aveva provato, ma le cose non sono andate bene

Secondo i giornalisti di Sky Sport, la scorsa estate il Liverpool avrebbe tentato di acquistare il cartellino di Khvicha Kvaratskhelia. Ben 100 milioni di euro sarebbero stati pronti per acquistare il cartellino del georgiano, cifra decisamente superiore ai 70 milioni spesi dal Paris Saint Germain soltanto 4 mesi dopo.

Tuttavia, Kvara avrebbe continuato a giocare con la maglia del Napoli, le intenzioni dei Red Devils sarebbero state quelle di acquistare il giocatore ma di rigirarlo in prestito al Napoli così da assicurare all’attaccante un alto numero di partite. Non è escluso che il Liverpool possa tentare nuovamente l’acquisto del georgiano in un futuro prossimo.

Al posto di Kvara arrivò un altro talento dalla Serie A

Saltato l’affare Kvaratskhelia il Liverpool si lanciò su un altro attaccante proveniente dalla Serie A, Federico Chiesa. Dopo settimane di rumor che vedevano Chiesa continuare la sua carriera in Serie A fu proprio il Liverpool a piazzare l’offerta vincente portando in Premier il talento italiano.

Non è da escludere che in un possibile futuro ci possano essere dei nuovi incroci tra Napoli e Liverpool, questa estate gli azzurri potrebbero bussare alla porta dei Red Devils per chiedere proprio del talento italiano