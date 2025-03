Ecco Tonali, ritorno col botto in Serie A | TRADIMENTO al Milan, firma con i rivali di sempre

Sandro Tonali potrebbe ritornare in Italia ed in Serie A, ma potrebbe fare uno sgarbo al suo ex Milan

Le società di Serie A stanno già iniziando a programmare il prossimo futuro delle loro rose in vista della stagione che verrà. L’Inter, ad esempio, dovrà fare molte operazioni sia in entrata che in uscita, visto che la proprietà di Oaktree ha ordinato di ringiovanire l’organico e di puntare su dei talenti che possano essere degli asset per il club.

Il Milan, dopo un mercato di gennaio che non sta riuscendo a dare i propri frutti, vuole rinforzare la rosa soprattutto in difesa, dove il profilo che piace maggiormente è quello di Antonio Silva del Benfica, ma anche il centrocampo dove l’opzione principale è quella di Samuele Ricci del Torino che, addirittura, sembra in dirittura d’arrivo.

Anche la Juventus ha intenzione di muoversi, sempre facendo attenzione ai conti. E le principali operazioni che si vuole portare a termine sono quelle della permanenza di Kolo Muani e di Renato Veiga in maglia bianconera.

Intanto, in Serie A, potrebbe ritornare di nuovo Sandro Tonali. Ma l’ex centrocampista del Milan potrebbe tradire la sua ex società per andare a giocare dai rivali di sempre.

Tonali torna in Serie A? Il giocatore è pronto al tradimento al Milan

Sandro Tonali potrebbe ritornare in Serie A. Come ammesso dalla sua agente Marianna Meccacci, il giocatore in futuro potrebbe ritornare in Italia, ma non è detto che lo faccia di nuovo con la maglia rossonera del suo ex Milan.

Infatti, su di lui, c’è il forte interesse della Juventus che vorrebbe rinforzare il centrocampo e anche l’Inter osserva la situazione da lontano, per provare a capire se muovere passi concreti per portarlo sull’altra sponda del Naviglio. Una situazione che andrà sicuramente monitorata.

Tonali, la rivelazione sul suo futuro dell’esperto di mercato

Qualche tempo fa, intanto, è arrivata l’indiscrezione di mercato da parte del giornalista esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, che ha fatto un ipotesi clamorosa.

Tonali, infatti, potrebbe davvero lasciare il Newcastle, ma per lui sarà lotta tra big europee. Addirittura, lo stesso giornalista, aveva ipotizzato interessi di squadre come il Real Madrid.