Trovato ubriaco e senza maglia in aeroporto | Arrestato davanti a tutti: che macchia per la sua carriera

Il Manchester United, dal dopo Ferguson in poi, ha avuto ben pochi sussulti nella sua storia recente. L’eredità pesante lasciata dall’ex manager, infatti, non è stata sostituita in maniera corretta e tanta confusione, fino a questo momento, sembra essere sotto il cielo dei Red Devils, soprattutto per quanto riguarda la gestione.

Il club, nel corso di questi anni, ha speso tantissimi soldi e regalato ben poche soddisfazioni ai propri tifosi. In questa stagione, la squadra, ha forse toccato il punto più basso della propria storia visto che si trova al quindicesimo posto e non ha vinto troppe partite in Premier League, rimanendo lontana dalle posizioni di testa.

Intanto, una ex leggenda del club, ha avuto un episodio molto spiacevole che, di sicuro, non farà piacere ai suoi sostenitori e ai suoi ex tifosi del Manchester United.

L’ex giocatore sarebbe stato trovato ubriaco in aeroporto e senza maglietta. Una scena che ha coinvolto la polizia che ha dovuto arrestarlo. Una brutta immagine per lui.

Ubriaco e senza maglia: arrestato l’ex Manchester United

In tanti si ricorderanno di Wayne Rooney, ex attaccante del Manchester United che ha fatto la storia con la maglia dei Red Devils, un giocatore divino in campo, che però ha avuto qualche problema fuori dal campo sia da giocatore, che dopo il termine della sua carriera da atleta.

Infatti, il 16 dicembre, un sito statunitense, avrebbe riportato la notizia che Rooney sarebbe stato trovato ubriaco e senza maglia in aeroporto, mentre teneva comportamenti molesti. Una scena che ha fatto intervenire la polizia che lo ha arrestato. L’ex giocatore era di ritorno dal GP di Abu Dhabi.

Wayne Rooney, dal successo da calciatore all’anonimato da allenatore

Wayne Rooney, come tutti sanno, è stato un grandissimo giocatore che ha segnato tanto e, soprattutto, vinto tanti trofei. Lo stesso non si può dire della sua carriera da allenatore.

Da quando si è seduto sulla panchina, infatti, Wazza non è riuscito a replicare quanto fatto in campo. Ovviamente, questo, non cancella quanto dato al calcio con le sue prestazioni.