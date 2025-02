Prendono Salah GRATIS | Firma prenotata per luglio: con lui si vince lo SCUDETTO

Mohamed Salah potrebbe lasciare a parametro zero il Liverpool e c’è già chi si è mostrato interessato

Il prossimo mercato sarà caratterizzato da tantissime operazioni. Tante società si stanno già muovendo per provare ad acquistare i profili più interessanti e che possano fare al caso del proprio progetto tecnico-tattico. Per questo, tanti movimenti, sono già iniziati fin dalla fine della scorsa finestra estiva.

Un capitolo a parte lo hanno, ovviamente, i parametri zero. E mai come la prossima estate ci saranno profili che possono far gola a tantissime società. Sicuramente, uno dei giocatori maggiormente ricercati è Jonathan David del Lille che a breve annuncerà la sua prossima destinazione che potrebbe essere la Premier League.

Il Real Madrid potrebbe fare l’ennesimo affare a zero, dopo quello di Kylian Mbappè e portare nella capitale spagnola il terzino destro del Liverpool, Alexander-Arnold – sembra che l’operazione sia molto vicina alla chiusura.

E, a proposito di Liverpool, c’è un altro calciatore in scadenza di contratto ovvero Mohamed Salah. L’esterno potrebbe lasciare i Reds e ci sarebbe già qualche squadra pronta a fiondarsi su di lui nella prossima stagione.

Salah, addio al Liverpool? Ecco chi è interessato

Salah potrebbe lasciare il Liverpool. L’esterno egiziano è in trattativa con la società inglese per provare a trovare un accordo per il rinnovo, ma le cose, ad oggi, sono lontane da una felice conclusione dell’affare. Per questo, su di lui, ci sono già degli interessi anche dalla Serie A.

Il Napoli, dopo la partenza di Kvaratskelia e dopo aver spostato definitivamente Neres sulla corsia mancina, cerca un esterno d’attacco a destra e l’ex Roma potrebbe essere la soluzione perfetta. Anche la Juventus vorrebbe provare a capire la fattibilità dell’affare, per dare lustro e leadership alla propria rosa.

Salah e la prossima destinazione: la situazione

Salah, come detto, è in trattativa con il Liverpool per il rinnovo, ma l’accordo non è ancora arrivato. L’impressione, però, è che la trattativa non sia ancora entrata nella sua fase calda e, quindi, non è escluso che i Reds possano puntare ancora sul loro miglior elemento.

Occhio, però, anche al Paris Saint-Germain che, dopo l’arrivo di Kvaratskelia in avanti, potrebbe puntare anche sull’egiziano per dare una dimensione ancora più europea alla propria squadra.