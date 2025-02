Wanda Nara, questa non ci voleva proprio | Obbligatorio il trasporto in ospedale

Che spavento per la show girl, non pensava di passare la vacanza in ospedale

La famosissima show girl Wanda Nara ha ormai chiuso da un anno la relazione con l’ex marito ed ex calciatore dell’Inter, Mauro Icardi.

La coppia è stata al centro delle polemiche per moltissimo tempo, tra presunti tradimenti, gossip e decisioni che hanno influenzato anche la carriera dell’attaccante argentino.

In molti ad esempio hanno sempre accusato la show girl dell’inasprimento del rapporto tra Mauro Icardi e la dirigenza interista. Dissapori che alla fine hanno portato il giocatore a lasciare Milano in direzione Parigi. Avventura, quella parigina, che si è conclusa anche dopo qualche anno in cui Icardi ha alternato momenti al top e momenti non proprio da ricordare.

Adesso la relazione tra i due si è conclusa, Mauro Icardi è un giocatore del Galatasaray e Wanda Nara ha iniziato una nuova relazione con il rapper argentino L-Gante, ufficializzata dalla show girl tramite i suoi canali social

Wanda Nara, che spavento, il fidanzato finisce in ospedale!

A quanto pare Wanda Nara e il suo fidanzato L-Gante si sono recentemente recati a Pinamar, città argentina, per trascorrere qualche giorno di vacanza insieme. Vacanza che tuttavia ha subito una brusca interruzione a causa di un incidente subito dal rapper argentino. A quanto emerge il cantante ha subito un incidente mentre era alla guida di un quad che si sarebbe ribaltato sulla spiaggia.

I soccorsi si sono subito recati sul posto e hanno prestato le prime cure al rapper che è stato poi trasportato in ospedale dove è stata evidenziata una frattura. Un grande spavento ma che per fortuna rimarrà tale, il nuovo compagno di Wanda Nara non ha subito altri danni che avrebbero potuto compromettere la sua salute.

Per fortuna nessuna grave conseguenza per il rapper

Wanda Nara ha poi tranquillizzato i fan del cantante postando una foto che lo ritraeva sorridente all’interno dell’ospedale in cui è stato ricoverato.

Un evento che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, l’incidente è avvenuto di fronte all’intera famiglia, in particolare sotto gli occhi dei figli di Wanda Nara i quali probabilmente sono rimasti molto scossi dall’avvenimento.