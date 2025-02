“Wanda Nara mi ha scritto su WhatsApp”: messaggi a raffica | Icardi massacrato così

Mauro Icardi di nuovo al centro delle notizie di gossip, Wanda Nara fa parlare di sé

Da diversi anni ormai se si sente parlare di Mauro Icardi è impossibile non citare anche la sua ormai ex moglie Wanda Nara.

Una relazione nata fin da subito in mezzo alle polemiche quella tra i due argentini, dato che la modella ruppe la propria relazione con il precedente compagno, Maxi Lopez, per iniziare una nuova storia con il più giovane Icardi.

Evento che segnò anche la netta fine dell’amicizia tra i due attaccanti compagni di nazionale e che, proprio parlando di nazionale, inasprirà il rapporto di Icardi anche con la nazionale argentina. Sull’argomento intervenne anche la leggenda del calcio Diego Maradona, che criticò aspramente le azioni di Icardi definendolo un traditore.

Da allora sono cambiate molte cose per l’attaccante ex Inter, dal 2022 Mauro gioca in Turchia con la maglia del Galatasaray e l’anno scorso ha chiuso la sua relazione con Wanda Nara.

Wanda-Icardi, la storia non è finita, raffica di messaggi per l’attaccante

Nonostante la storia sembri oramai conclusa le notizie riguardanti i due non cessano. Secondo quanto riportato dai media argentini, WandaNara avrebbe contattato insistentemente Mauro negli ultimi giorni, inviandogli numerosi messaggi. Secondo l’emittente LAM la modella avrebbe contattato l’ex marito per cercare un terreno comune riguardo il divorzio.

Dalle chat pubblicate si possono leggere i messaggi Wanda Nara in cui la modella si preoccupa per i bambini della coppia: “Buongiorno. Oggi i bambini sono tutti a casa, se vuoi venire a vederli a pranzo o stare con loro me ne vado e li lascio. È da tanto che non vedi i maschi. Dopo partono per il viaggio con la scuola”

Mauro sceglie il silenzio, l’ex moglie non riceve risposta

A quanto emerge l’ex attaccante di Inter e Paris Saint Germain ha completamente ignorato i messaggi dell’ex compagna che è stata costretta a continuare a insistere sperando in una risposta del giocatore.

Resta da vedere se Icardi vorrà interrompere il silenzio per chiarire con Wanda Nara. Probabilmente il giocatore in questo momento preferisce concentrarsi sul proprio rientro nei campi recuperando l’infortunio subito al legamento crociato.