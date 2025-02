Ha cercato di corrompere l’arbitro, gli ha offerto dei soldi | E’ successo durante l’ultimo match

Assurdo ciò che avvenuto durante il match, l’immagine ha fatto il giro del mondo

Di eventi strani e bizzarri nel mondo del calcio ce ne sono sempre stati davvero molti. Molto spesso legati a ciò che avviene in campo, come delle esultanze particolari o delle decisioni arbitrali che possono sembrare un po’ assurde.

Molti di questi gesti sono contraddistinti da una forte ironia che i vari autori volevano trasmettere a chi avevano attorno e alcune volte questi gesti possono arrivare da fuori il campo, come ad esempio dalle tribune circostanti.

Chiunque di noi avrà visto almeno una volta qualche tifoso, magari in un campo di provincia, fare un gesto o un azione che ha scatenato l’ilarità dei presenti. A volte gesti fini a se stessi a volte anche molto polemici che vogliono sottolineare qualcos’altro.

Ma queste azioni non accadono solo nei campi di provincia, a volte è possibile assistere a qualcosa di davvero bizzarro anche restando seduti sul divano di casa mentre si guarda una partita di Uefa Champions League.

Il tifoso è impazzito, mostra la banconota all’arbitro!

Ciò che è accaduto nel recente incontro valido per la Uefa Champions League tra Benfica e Monaco farà sicuramente discutere per molto tempo. Ad un certo punto della partita il direttore di gara, lo svedese Glenn Nyberg, recatosi al VAR per giudicare un episodio in area di rigore ha assistito ad una scena surreale. In quel momento un tifoso del Benfica che si trovava dietro la postazione VAR ha pensato, in maniera ovviamente ironica, di mostrare una banconota all’arbitro con l’intenzione di corromperlo nella scelta.

Un gesto che avrà sicuramente fatto sorridere gran parte degli spettatori presenti allo stadio e non sappiamo se avrà delle conseguenze. Nonostante l’intento ironico del tifoso l’azione ha generato qualche polemica.

Dopo il check il rigore è stato assegnato comunque

A scatenare ulteriormente l’ilarità dei presenti è stato il fatto che il direttore di gara abbia alla fine assegnato il rigore per il Benfica, che ha concluso la partita sul risultato di 3-3 qualificandosi agli ottavi di Uefa Champions League a discapito del Monaco.

La foto del tifoso ha fatto il giro del mondo in poche ore, chissà se qualche avrà intenzione di imitarlo.