Ti metto fuori rosa, ti sei comportato malissimo | Fatto fuori dalla squadra, non giocherà più

Il giocatore è stato messo fuori dalla squadra da parte dell’allenatore per un comportamento andato contro le regole

In questi giorni, nel calcio internazionale, tante squadre si stanno sfidando per la lotta al titolo. Forse, solo la Ligue 1, con il Paris Saint-Germain, e la Premier League, con il Liverpool, e la Bundesliga, con il Bayern Monaco, tra i cinque principali campionati europei, sembrano essere abbastanza indirizzati.

In Liga Spagnola c’è una serratissima lotta a tre per la vittoria finale, tra il Barcellona, il Real Madrid e l’Atletico Madrid. Tre squadre che, in questo momento, sono racchiuse in un solo punto di distanza. I colchoneros di Diego Simeone, infatti, sono a quota 50 punti dietro alle due rivali di sempre. Sarà una battaglia interessantissima.

In Serie A, invece, la lotta sembra essere tra Napoli e Inter. La squadra di Antonio Conte, dopo la sconfitta dei nerazzurri contro la Juventus, sembra avere un maggiore slancio per la vittoria finale, mentre quella di Simone Inzaghi è irriconoscibile rispetto alla passata stagione.

Intanto, un giocatore, è stato fatto fuori dalla squadra. L’allenatore ha deciso di escluderlo a causa del mancato rispetto di una regola di spogliatoio.

Fatto fuori dalla squadra: il tecnico ha deciso così

La scorsa giornata della Liga Spagnola ha visto sfidarsi il Rayo Vallecano contro il Barcellona. I blaugrana sono riusciti a vincere e a portarsi al comando della classifica insieme al Real Madrid. Ma la notizia che ha caratterizzato la partita riguarda il difensore francese, Jules Koundè.

Il ragazzo, infatti, avrebbe ritardato alla riunione di squadre prima della partita e il tecnico, Flick, ha deciso di non inserirlo nell’undici titolare. Il giocatore è, poi, entrato al minuto 65 di gioco facendo una grandissima partita.

Flick minimizza la sua decisione

Al termine della partita, il tecnico della squadra catalana, Hansi Flick, ha spiegato i motivi della sua decisone e ha parlato in maniera da gettare acqua sul fuoco.

Ecco quanto detto dall’allenatore tedesco: “Questa è una parte del calcio, sono cose che possono succedere. Per quanto riguarda noi, ci fermiamo qui”. Insomma, nessuna burrasca all’orizzonte, ma una lezione da imparare per il giocatore francese per il futuro.