Esclusione diretta dal campionato per problemi finanziari | Mazzata totale per i tifosi: inutile fare ricorso

Arriva la notizia clamorosa per i tifosi: i due club verranno esclusi dal campionato per problemi di tipo finanziario

La prossima stagione, con ogni probabilità, la nostra Serie C vedrà l’ingresso di una nuova squadra Under 23. Si tratta dell’Inter, dopo che la Juventus, il Milan e l’Atalanta hanno iniziato con questo progetto con risultati alterni. Una nuova filosofia che, nella mente dei dirigenti, dovrà servire per riuscire a dare un step in più ai giovani nel calcio professionistico.

Non solo, ma per molti club, questa, potrebbe anche essere l’occasione per mettere a posto i conti dal momento che, i giovani verrebbero fatti crescere e resi più pronti e, di conseguenza, nel caso in cui non rientrassero nei piani tecnici, verrebbero ceduti a prezzi superiori rispetto a quelli di partenza generando plusvalenze utili al bilancio.

Ovviamente, l’intento principale dovrà anche essere quello di portare in prima squadra quanti più elementi possibile. A scapito di questi progetti, ci sono le squadre di Serie C e delle serie inferiori che, ovviamente, vedrebbero dei posti occupati.

Intanto, arriva la notizia clamorosa per due club della terza serie. Infatti, nonostante i ricorsi, i due club verranno esclusi dal campionato. La motivazione risiede nelle problematiche di tipo finanziario delle società. Una mazzata enorme per i tifosi.

Serie C, arriva la notizia clamorosa: 2 club esclusi dal campionato

La Turris e il Taranto potrebbero essere escluse dal campionato di Serie C. Le due società, infatti, entra la notte tra il 17 e 18 febbraio avrebbero dovuto portare a termine tutti pagamenti degli stipendi mancanti, nonchè quelli delle scadenze IRPEF.

Una lotta contro il tempo ed una situazione sicuramente complicata. Al momento, la Turris, è stata penalizzata di ben 11 punti in classifica, ma ancora peggio è andata al Taranto che ha ricevuto una penalità di 19 punti e si ritrova con un -6 in classifica che dice tanto della situazione.

Due scenari in campo in questo momento

In attesa di capire la decisione sui due club, al momento, ci sono due scenari in campo. Il primo riguarda la possibilità di pagare le incombenze economiche anche in maniera parziale e, in tal caso, le due squadre eviterebbero l’esclusione.

L’altra, riguarda l’ipotesi opposta e, di conseguenza, la cancellazione dal campionato. Inoltre, per le squadre che hanno conquistato punti nelle partite contro i due club in oggetto, questi verrebbero cancellati dalla classifica.