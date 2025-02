No ragazzi, io non scendo in campo | Messi ha detto NO: si è rifiutato di giocare

Il campione si è rifiutato di scendere in campo, la notizia ha sorpreso i tifosi

Lionel Messi non ha sicuramente bisogno di particolari presentazioni, parliamo del giocatore che ha vinto il maggior numero di Palloni d’Oro e che ha vinto qualsiasi tipo di trofeo durante la sua carriera.

Carriera che da ormai dall’estate del 2023 è proseguita negli Stati Uniti con la maglia dell’Inter Miami. Una scelta che fece molto discutere dato che per la maggior parte degli appassionati Messi aveva ancora la possibilità di giocare nel cosiddetto calcio che conta in Europa.

Ciò non ha impedito a Messi di restare un punto fermo della sua nazionale consentendo all’argentino di alzare un’altra Copa America con la maglia degli albiceleste.

Il campionato statunitense, la MLS, non è sicuramente al livello dei campionati europei ma può anche esso nascondere delle insidie che mettono in difficoltà il campione argentino.

Clima proibitivo, Messi chiede di non essere convocato

Secondo il podcast MiaTotalFootball, la Pulga avrebbe espressamente chiesto di non essere convocato per la sfida valida per la Concaf Champions League contro lo Sporting Kansas City. Il motivo? Le temperature del Missouri che si aggirano attorno ai -15 gradi. Temperature a cui l’argentino non è sicuramente abituato e per questo si sarebbe rifiutato di scendere in campo.

Un clima decisamente diverso rispetto a quello a cui il campione è sempre stato abituato. Clima profondamente diverso anche rispetto a quello della Florida e alla città di Miami dove l’argentino vive da ormai un anno e mezzo. Un’assenza che farà sicuramente discutere anche nelle prossime settimane e che ha probabilmente lasciato senza parole i tifosi data l’importanza della partita.

La carriera del campione si concluderà in America?

Difficile dire se un avvenimento del genere possa incrinare il rapporto dell’argentino con la dirigenza della squadra o con la tifoseria. Fino ad adesso il campione non ha mai mostrato in alcun modo la sua volontà di voler abbandonare gli USA.

Nella stagione 2024 con la maglia dell’Inter Miami l’argentino ha collezionato ben 20 gol e 16 assist in 19 presenze. Non sorprende che con questi numeri Messi sia stato eletto miglior giocatore del campionato.