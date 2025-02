“Risolti i problemi di bilancio”: cambia il futuro dell’Inter | Ora arrivano i botti di mercato

Arrivano ottime notizie per quanto riguarda i nerazzurri e i conti di cui tanto si è parlato nei mesi scorsi

I nerazzurri, oramai da tempo, stanno programmando il mercato in vista della prossima stagione. La società di viale della Liberazione, infatti, ha intenzione di rendere la rosa ancora più competitiva rispetto a quella di quest’anno e sta valutando alcuni profili che possano fare al caso del progetto tecnico-tattico di Simone Inzaghi.

Ma, se da un lato la competitività rimane la stella polare, dall’altra, Marotta, Ausilio e Baccin, dovranno far fronte anche ad alcune richieste da parte della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di dover abbassare l’età media della rosa, di abbassare i costi di squadre e di abbassare il monte ingaggi visto che è il più elevato dell’intera Serie A.

Questo perchè, in tal modo, la società potrà essere ancora più sostenibile e livello economico-finanziario e si può programmare il futuro con una serenità sicuramente maggiore rispetto agli ultimi anni.

Intanto, a proposito dei conti nerazzurri, arriva la notizia importantissima e che riguarda il futuro della società nerazzurra. Infatti, le cose stanno volgendo per il meglio e anche sul mercato potrebbe cambiare davvero molto.

Inter, arriva la conferma: “Risolti i problemi di bilancio”

Arrivano ottime notizie per l’Inter per quanto riguarda i conti del club. La società, infatti, sembra aver risolto in maniera importante molti dei problemi che riguardavano il proprio bilancio. E la conferma, ai microfoni di TeleLombardia, arriva direttamente dal giornalista de Il Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo.

Ecco le sue parole: “In questo momento l’Inter è un club che ha risolto una parte importante delle problematiche economico-finanziarie che si portava dietro dal Covid e in relazione al progressivo disimpegno della proprietà cinese”.

Inter, come cambia la situazione sul mercato

Ovviamente, i conti migliori, migliorano di conseguenza anche le possibilità in sede di calciomercato. Infatti, il club, potrà agire con una maggiore libertà per l’acquisto dei giocatori. Sicuramente non ci potranno essere spese pazze, ma bisognerà lavorare valorizzando i giocatori cedendoli a cifre maggiori e reinvestendo il ricavato.

Questo dovrà essere il modus operandi, ma potrebbe esserci un ulteriore aiuto da eventuali vittorie sul campo, dall’eventuale nuovo stadio e anche dalla futura squadra Under 23.