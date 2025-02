Arrivano le dimissioni a sorpresa | Sono stanco, è meglio farsi da parte

L’allenatore ha deciso di dire basta e ha presentato le dimissioni alla società: squadra sotto accusa

In questa stagione sono tantissime le panchine che sono saltate a causa dei cattivi risultati o di dissapori con la dirigenza. Il caso più eclatante è certamente quello della Roma, con ben tre allenatori differenti. Prima c’è stato Daniele De Rossi che, dopo sole quattro giornate e tante frizioni con la dirigenza, è stato esonerato dalla società.

Poi è arrivata la volta di Ivan Juric che non è riuscito a legare con l’ambiente romanista e con la squadra. Infine, il terzo mandato di Claudio Ranieri che sta rimettendo le cose in ordine a Trigoria. Anche il Milan ha visto un cambio in panchina. I rossoneri, infatti, dopo aver puntato su Paulo Fonseca, hanno deciso di esonerarlo a causa della discontinuità in campo.

Al suo posto è arrivato Sergio Conceicao che sta provando a rimettere i rossoneri in carreggiata. Intanto, un’altra panchina è saltata ma, questa volta, non c’è stato nessun esonero.

L’allenatore, di sua spontanea volontà, ha deciso di dire basta e di lasciare la squadra e la società. Un’esperienza che non ha dato i suoi frutti sotto tanti punti di vista. Le due strade si separano.

Arrivano le dimissioni: il tecnico si fa da parte

Dopo una lunga agonia, che ha riguardato sia il campo che le questioni della dirigenza, il tecnico del Boavista, Cristiano Bacci, ha deciso di rilasciare le sue dimissioni alla società portoghese.

Due sole vittorie ottenute in campo e sei sconfitte, oltre ad un distacco di sei punti dalla zona salvezza, hanno fatto in modo che il tecnico maturasse questa decisione. Ma c’è di più. Infatti, il club, non versa in ottime condizioni finanziarie, ragion per cui si è deciso di separare le due strade.

Serie A, arriva il momento clou

Per quanto riguarda la nostra Serie A e le partite di campo, adesso arriva la fase più importante della stagione. Quella parte di campionato in cui si capirà più affondo quali obiettivi avranno le squadre.

Sicuramente, ci sarà un’avvincente lotta per lo scudetto, così come per l’approdo in Champions League. Ma occhio anche alla situazione per la zona salvezza, dove tante squadre sono coinvolte.