Maignan fatto fuori dal Milan, troppi errori | Cessione programmata per luglio

Il Milan ha messo in programma la cessione di Mike Maignan per l’estate: troppi errori per il portiere francese

Il mercato di gennaio del Milan è stato a dir poco scoppiettante. La società rossonera, infatti, è riuscita senza dubbio a rinforzare la propria rosa secondo quelli che erano i desiderata del nuovo allenatore, Sergio Conceicao. A Milanello sono arrivati elementi molto forti come Kyle Walker, Warren Bondo, Joao Felix e Santiago Gimenez.

Sicuramente ci sarà da trovare il giusto equilibrio in campo per mettere in campo tutto questo talento. Ma sicuramente i rossoneri ne sono usciti rinforzati per raggiungere la finale di Coppa Italia e, soprattutto il quarto posto che garantirebbe introiti molto importanti. Per giugno, invece, sono state già impartite alcune trattative.

Infatti, piacciono molto profili di Samuele Ricci del Torino per il centrocampo e di Antonio Silva del Benfica per il reparto arretrato. Ma potrebbero esserci delle sorprese in uscita.

La notizia delle ultime ore è quella della possibilità di dire addio al portiere francese, Mike Maignan. Il portiere, negli ultimi anni, ha commesso tanti errori e la società sta pensando di sostituirlo.

Milan, Maignan potrebbe dire addio a giugno

Le strade del Milan e di Mike Maignan potrebbero separarsi nel mercato estivo. Il portiere è stato autore di qualche errore di troppo, ragion per cui il club rossonero potrebbe decidere di monetizzare e di optare per un altro elemento nel suo ruolo. In ballo, inoltre, c’è un rinnovo che sta tardando ad arrivare.

Sul francese, in passato, si era fiondato il Bayern Monaco per il dopo Neuer. E chissà che la società bavarese non possa tornare alla carica e portarlo in Germania. In estate se ne saprà di più.

Milan, chi al posto di Maignan?

Il Milan, intanto, dovrebbe cercare un portiere al posto del francese. E qualche profilo in lizza inizia a farsi spazio. Il preferito è Carnesecchi dell’Atalanta che sta facendo grandissimi campionati in maglia nerazzurra.

Ma occhio anche alla situazione Meret il cui rinnovo con il Napoli è vicino, ma ancora non formalizzato. Se dovesse saltare tutto, il Milan potrebbe pensarci a parametro zero.