Niente da fare, non scendono in campo contro la Juve | Tegola senza precedenti per Inzaghi

Brutte notizie per il tecnico nerazzurro, dovrà fare a meno di loro per la sfida contro la Juve

Manca davvero pochissimo al prossimo derby d’Italia, Inter e Juve si affronteranno per la seconda volta in stagione allo Juventus Stadium.

I nerazzurri arrivano dalla recente vittoria in casa contro la Fiorentina di Palladino, mentre la Juve dalla vittoria in trasferta contro il Como diFabregas.

I bianconeri sono però svantaggiati dall’aver avuto un impegno in più questa settimana, la partita di Champions League in casa contro il PSV Eindhoven.

Entrambe le squadre bramano continuità nei risultati, con l’Inter che dovrà mantenere il passo del Napoli e la Juve che dovrà guardare con attenzione le altre avversarie nella corsa ad un posto nella prossima Uefa Champions League.

Che tegola per Inzaghi, forse l’allenatore dovrà fare a meno di entrambi

Durante l’ultima partita dell’Inter contro la Fiorentina, Marcus Thuram, stella francese dei nerazzurri, ha subito uno scontro di gioco che lo ha portato ad uscire dal campo vari minuti. Una contusione alla caviglia che non ha permesso a Thuram di proseguire la partita e che forse non gli consentirà di tornare in campo domenica sera contro la Juventus.

Condizioni quelle del francese che andranno valutate insieme a quelle del compagno di squadra Federico Dimarco. L’esterno non è ancora guarito completamente dall’influenza che lo ha tenuto fuori rosa anche nella partita contro la Fiorentina, difficile dire se riuscirà ad essere in forma per i 90 minuti contro la Juve.

Buone notizie sull’altra fascia, torna Denzel Dumfries

Un altro assente nello scontro contro la Fiorentina è stato DenzelDumfries. L’olandese ha scontato la squalifica arrivata in seguito alla somma di ammonizione di cui l’ultima subita durante l’ultimo derby di Milano contro il Milan. L’esterno molto probabilmente riprenderà il suo posto in campo fin dal primo minuto.

Mentre per sostituire Thuram e Dimarco si apre alla possibilità di vedere in campo fin dall’inizio Marko Arnautovic e Carlos Augusto. Anche se per l’austriaco ci potrebbero essere altri problemi che non gli consentirebbero di giocare, anche lui ha lasciato il campo prima della fine della partita con la Fiorentina.