Arriva il tanto atteso rinnovo | Marotta si è mosso per tempo: accordo pluriennale

L’Inter mette a segno un altro rinnovo importante: la società si è mossa per tempo ed ha raggiunto l’accordo

L’Inter, oramai da qualche mese, ha iniziato a programmare il prossimo futuro per impostare il mercato in vista della prossima stagione. La società di viale della Liberazione, infatti, non vuole farsi trovare impreparata e sta valutando alcuni profili che rendano la rosa competitiva e che possano soddisfare le esigenze tecnico-tattiche dell’allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi.

Ma, se da un lato ci dovrà essere l’elemento della competitività, dall’altro Marotta, Ausilio e Baccin devono coniugare questo aspetto con dei diktat dati dalla nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha chiesto ai propri dirigenti di abbassare l’età media della rosa, di abbassare i costi totali della rosa e di abbassare anche il monte ingaggi che è il più elevato dell’intera Serie A.

Intanto, non si parla solo di campagna acquisti in casa nerazzurra, ma anche di rinnovi di contratto. La società ha già messo al sicuro gli asset più importanti e futuribili e continua con questa strategia.

Infatti, è stato trovato l’accordo con un altro giocatore per un contratto pluriennale. Il ragazzo fa parte dei piani futuri del club e questo rinnovo lo dimostra.

Inter, arriva il rinnovo del giocatore: accordo pluriennale

In casa nerazzurra è stato raggiungo l’accordo per il rinnovo di un giocatore. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter prolungherà il contratto dell’attaccante classe 2006 della Primavera di Andrea Zanchetta, Matteo Spinaccè che ha trascinato la squadra con la sua doppietta contro il Lille in Youth League.

Il giocatore si legherà al club per più anni, dopo che il precedente accordo prevedeva una scadenza nel 2025. Anche lui dovrebbe far parte del nuovo progetto della squadra Under 23.

Under 23, quali giocatori ne faranno parte?

La curiosità di vedere quali giocatori faranno parte della squadra Under 23 è tanta, ma qualche idea già la sia ha in mente. Infatti, dovrebbero rientrarci quei giocatori oggi in prestito proprio in squadre di Serie C come Di Maggio, Stante e Stabile.

Tra i Primavera, dovrebbero esserci De Pieri, Topalovic, Aleiou, Calligaris, Berembruch. Occhio alla situazione di Cocchi che potrebbe fare il grande salto in serie maggiori con un anno di anticipo rispetto al previsto.