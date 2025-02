“Modifica del protocollo”: bufera arbitri in Serie A | Cambiano le regole

Dopo la bufera sugli arbitri in Serie A, arrivano le parole che provano a mitigare il clima di ostilità

La corrente stagione di Serie A, per la nostra classe arbitrale, non si sta rivelando per niente positiva. I nostri arbitri, infatti, stanno cadendo in tantissimi errori, gravi ed importanti, che spesso hanno inciso anche sulle partite in maniera più che decisiva. Lo scorso lunedì, per esempio, nella partita Inter-Fiorentina.

Infatti, il gol della squadra nerazzurra non era regolare, visto che il calcio d’angolo non c’era. Così come non c’era il rigore per la squadra Viola, vista la distanza ravvicinata di Darmian con il suo avversario. Ma, nello stesso turno, anche il fallaccio su Walker nella partita tra Milan ed Empoli non è stato sanzionato con il cartellino rosso.

E se andiamo indietro nel tempo, ci sono ancora tantissimi errori che hanno scatenato tantissime polemiche e fatto alzare i toni tra i giocatori e gli allenatori da un lato e la classe arbitrale dall’altro.

Intanto, per provare a gettare acqua sul fuoco, sono arrivate le parole che provano a mettere al sicuro le cose e provano a creare un clima più disteso tra le parti. L’intenzione è quella di cambiare il protocollo.

Bufera sugli arbitri: “Adesso modifica del protocollo”

Dopo le tante polemiche dell’ultimo turno sulla classe arbitrale, che sono aumentate dopo aver sentito gli audio VAR nella trasmissione DAZN, ‘Open Var’, ha parlato il capo dell’Aia, Antonio Zappi, presente al Premio Bearzot.

Ecco le sue parole all’ANSA: “Non siamo soddisfatti, qualche problema c’è stato e non possiamo negarlo. L’arbitro non può applicare il protocollo dell’Ifab, è questo istituto che modifica gli elementi protocollari e se deciderà di aggiornarli per garantire la regolarità del calcio, noi lo faremo volentieri”.

Serie A, si avvicina il momento clou della stagione

Intanto, per quanto riguarda il campionato di Serie A, si sta avvicinando il momento importante della stagione. Quella fase in cui le partite iniziano a pesare maggiormente, soprattutto per la lotta allo scudetto e alla zona salvezza.

Nel mezzo, tante competizioni che potrebbero far perdere energie, ma a questo punto, raggiungerà gli obiettivi solamente la squadra che sarà più continua.