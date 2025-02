Brutto litigio con Conceicao | Che caos tra i due: il rapporto non tornerà mai come prima

Arriva una rivelazione importantissima in merito ad un litigio che avrebbe visto protagonista Sergio Conceicao

Il Milan, dopo l’arrivo di Sergio Conceicao, sembra aver ritrovato la passione e la voglia di centrare gli obiettivi che, ad inizio anno, per colpe varie, sembravano allontanarsi. Il tecnico portoghese ha portato la forte rigidità dei suoi modi e, pian piano, sta riuscendo a rendere la squadra molto complicata da battere.

Ne sa qualcosa l’Inter che, contro i rossoneri, non ha praticamente mai vinto quest’anno – ha addirittura perso in rimonta una finale di Supercoppa – ed ha sempre sofferto. Oltre a questo, l’allenatore rossonero ha deciso di dare una decisa sferzata alla rosa, cambiando molto nel mercato di gennaio con tanti addii, ma anche arrivi di giocatori importanti.

A Milanello, infatti, sono arrivati giocatori molto validi come Kyle Walker dal Manchester City, Bondo dal Monza, Santiago Gimenez dal Feyenoord e Joao Felix dal Chelsea che hanno portato un nuovo entusiasmo all’ambiente.

Intanto, arriva una clamorosa rivelazione che riguarda proprio Sergio Conceicao. Ci sarebbe stato un pesante litigio con il tecnico portoghese che ha incrinato fortemente i rapporti.

Milan, forte litigio con Conceicao: rapporti incrinati

Arriva un aneddoto molto interessante e che riguarda il tecnico rossonero Sergio Conceicao. Come rivelato dall’attuale tecnico dell’Al-Hilal, Jorge Jesus, tra i due il rapporto non sarebbe buono a causa di un forte litigio.

Ecco le sue parole a Canal 11: “Avevo un rapporto quasi familiare con lui, ma abbiamo avuto un incidente stupido, un incidente che capita agli allenatori. E’ successo dopo una partita, fino ad oggi non ci siamo mai parlati. Se me ne pento? Si, oggi vedo le cose in maniera diversa”.

Mercato Milan, due giocatori nel mirino: trattative partite

Il Milan sta già iniziando a programmare la prossima stagione in cui il club rossonero vuole lottare per lo scudetto e fare quanto meglio possibile in Champions League. Per questo ci sono due giocatori molto importanti nel mirino del club.

Il primo, per la difesa, è Antonio Silva del Benfica che è inseguito anche dalla Juventus. Il secondo, invece, è Samuele Ricci del Torino per cui è stata superata la concorrenza dell’Inter. Per entrambi le trattative sono davvero ben avviate.