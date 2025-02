“Si vedevano di nascosto…”: bomba su Totti e Ilary | Spunta la verità dopo tanti anni

Spuntano alcuni retroscena importanti nella vicenda che coinvolge Francesco Totti e Ilary Blasi

La stagione della Roma, quest’anno, ha vissuto tantissime montagne russe. La società giallorossa ha cambiato tre diversi allenatori sulla propria panchina a causa di risultati e rapporti non ottimali. Inizialmente c’è stato Daniele De Rossi che, dopo soli quattro turni di campionato e parecchi dissapori con la dirigenza, è stato esonerato.

Al suo posto è arrivato il tecnico croato, Ivan Juric. L’ex Torino, però, non è riuscito ad andare d’accordo con l’ambiente giallorosso e con alcuni senatori della squadra. Per questo, i risultati, non sono arrivati e la squadra si è ritrovata a due punti dalla zona retrocessione. Anche per lui c’è stato l’esonero.

Infine, è stato richiamato per la terza volta in carriera Claudio Ranieri che ha rimesso in piedi la situazione e sta provando a portare la squadra in zona Europa, con una rincorsa che avrebbe del clamoroso.

A proposito di Roma, però, arrivano indiscrezioni per quanto riguarda la vicenda inerente a Francesco Totti e alla sua ex moglie, Ilary Blasi. Rivelazioni che sarebbero sicuramente scottanti per l’ex capitano giallorosso.

Rivelazione clamorosa su Totti: “Si vedevano di nascosto”

Arrivano rivelazioni clamorose su Francesco Totti e la vicenda che lo ha coinvolto nella sua storia con Ilary Blasi. A riportarlo è stato Fabrizio Corona che ha confessato come ci sarebbe stato qualcosa tra l’ex capitano giallorosso e l’attrice Sabrina Ferilli.

Ecco le sue parole: “La Ferilli parla di violenza, ma la Ferilli non faceva violenza quando andava con un uomo sposato? E non faceva violenza a Ilary Blasi quando a casa di Lele Mora venivano di nascosto? Ero io ad aprire la porta”. Parole durissime ed accuse pesantissime nei confronti dei due che non mettono a tacere una vicenda personale parecchio delicata.

Mercato Roma, la società ha due obiettivi principali

Parlando di questioni di campo e scrivania, la società giallorossa sta già pensando a rinforzare la squadra in vista della prossima stagione e ci sono due obiettivi di mercato principali.

Il primo, come si sa, è quello di Davide Frattesi come ammesso dallo stesso ds Ghisolfi. Il secondo è quello di Lorenzo Lucca per avere un altro elemento affidabile in avanti.