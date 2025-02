Roma, che figuraccia | Beffa totale per i giallorossi: godono i tifosi della Lazio

Arriva la beffa totale per i tifosi della Roma e a goderne sono proprio i rivali della Lazio

La stagione della Roma sta vivendo delle montagne russe incredibili fin dall’inizio di questa stagione. Un campionato completamente incredibile, contraddistinto dai tre allenatori differenti che hanno seduto sulla panchina giallorossa. In primis, c’è stato Daniele De Rossi che, dopo quattro turni, e per dissapori con la società, è stato esonerato.

Successivamente, c’è stata la volta di Ivan Juric. Il tecnico croato non è riuscito a legare con l’ambiente romanista così come con alcuni giocatori, soprattutto con i senatori. Per questo, i risultati sono venuti meno ed è stato richiamato al suo posto e per la terza volta nella sua carriera, Claudio Ranieri.

Adesso, le cose, con il tecnico testaccino, sono tornate alla normalità e c’è stata anche la risalita in classifica, dopo essere stati a soli due punti dalla zona retrocessione, adesso si spera di raggiungere un qualche posto in Europa.

Intanto, per i tifosi romanisti, arriva la beffa crudele. E la cosa più crudele, arriva proprio dal fatto che a goderne sono i tifosi della squadra rivale di sempre, ovvero la Lazio.

Roma, arriva la beffa per i giallorossi. I laziali godono

L’ex centravanti della Lazio, Felipe Caicedo, ha parlato della sua esperienza con la maglia dei biancocelesti. Il giocatore, spesso, anche sui social, si è lasciato andare a sfottò nei confronti dei rivali della Roma ed anche questa volta non ha mancato di lanciare una stoccata ai tifosi giallorossi.

Ecco le sue parole: “Dico sempre che la Lazio è la prima squadra di Roma, la più forte, con i tifosi più belli. Il tifo organizzato della Lazio è qualcosa di unico: ho giocato in tante squadre, ma quello che fa la Curva Nord tra coreografie e striscioni non lo avevo mai visto”.

Mercato Roma, un profilo su tutti per giugno

Il mercato della società giallorossa, questo inverno, aveva un solo obiettivo fondamentale, ovvero Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro, però, non è arrivato per le alte richieste dell’Inter.

Ma per l’estate, ci sarà nuovamente una trattativa. Ecco perchè è e rimane lui l’obiettivo principale per il mercato della società giallorossa.